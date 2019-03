China arrebata a España la tercera posición en el turismo mundial

China ha arrebatado a España la tercera posición en el ránking del turismo mundial con 56 millones de llegadas de turistas internacionales en 2010 frente a los 53 millones con las que cerró España el ejercicio, según cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT).



Según las cifras provisionales de 2010, el primer país receptor de turistas es Francia, seguido de EE.UU., China y España, que quedaría en cuarta posición, aunque aún no hay datos finales, señalaron a Europa Press fuentes de la organización.



Las mismas fuentes destacaron que España, no obstante, sigue siendo el segundo país del mundo que más ingresa por turismo, por detrás de EE.UU. y por delante de Francia.



Además, según destacó el secretario general de la OMT en rueda de prensa en Madrid, debido a los evidentes cambios que se están produciendo por la emergencia de economías como la china, se producirán aún más cambios en el ranking.



Sin embargo, los países no tienen que mirarse en el espejo de las clasificaciones sino que tienen que mirar su pasado y compararse para identificar sus progresos. "Los rankings no son tan importantes", explicó el responsable.



Por otro lado, fuentes de la OMT recordaron que España recibe 100 turistas por cada 100 habitantes mientras que China 4 por cada 100, debido a evidentes factores demográficos. Además, señaló la fuente, "un mercado maduro siempre crece menos que un mercado emergente", recalcó.