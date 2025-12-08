Un lujoso coche o un apartamento en Sanlúcar de Barrameda: los regalos de la cesta de Navidad más deseada de España

Aunque muchos tienen en mente el Sorteo Extraordinario de Navidad, muchos negocios buscar repartir la suerte a través de su cesta de Navidad. Una manera creativa e ingeniosa para mantener la fidelidad con el cliente. Sin embargo, en Sevilla, hay un famoso asador/restaurante que está a punto de agotar sus 100.000 papeletas. Se trata de El Paisano, ubicado a 30 kilómetros al sureste de la capital hispalense.

¿Cómo este asador puede estar agotando su 100.000 papeletas? El motivo está en el atractivo de sus regalos, donde sortea productos hasta 300 regalos valorados en más de 800.000 euros, autodenominándose como la mayor cesta de España. El Paisano lleva desde el 2008 repartiendo felicidad a través de su famosa cesta.

El agraciado se sabrá el próximo día 5 de enero de 2026 por la Organización nacional de Ciegos Españoles (0.N.C.E).

¿Qué regalos contiene la cesta?

Entre sus mayores obsequios se encuentra un lujoso Mercedes Cabrio CLE 220 D. Se trata de un coche descapotable con cuatro plazas confort y un motor diésel de 200 caballos. Un vehículo que el mismo asador de entrega con matriculación y todos los impuestos pagados.

El Paisano cuenta con una infinidad de regalos relacionados con el mundo del motor, entre ellos, una autocaravana de 7 personas para viajar y dormir, un bono de 5.000 euros para viajar, un coche CUPRA Terramar con 150 cv de potencia, una moto BMW R 18 transcontinental, una moto Harley-Davidson y un quad de dos plazas para conducir con carnet de coche. Asimismo, el asador se encarga de las matriculaciones de vehículos y gastos notariales.

Sin duda entre los grandes obsequios que oferta el asador se encuentra un apartamento en Sanlúcar de Barrameda, totalmente amueblado y equipado en el centro del municipio gaditano.

Asimismo, tal y como detalla en su página web, la alimentación también viene incluida en su listado de regalos como 3 jamones de cebo ibéricos 50% raza ibérica de 7'7-8 kg, quesos de Benito oveja curados, 6 garrafas de aceite virgen extra Ilipa de 5 litros, entre otros.

También la cesta vienen con varios productos tecnológicos como 1 Tablet Lenovo Tab M10, un teléfono móvil Samsung Galaxy A055 o una consola Sony Play Station 5.

El Paisano se hace cargo de los impuestos

"Todos los regalos de la cesta están libres de impuestos incluidos. Nos hacemos cargo de los gastos notariales, del IRPF, de la persona que le toca la cesta, todos los gastos de transferencia para pasar todo a nombre de la persona que le toca" ha detallado Juan Luis Cadena, encargado de la venta sevillana El Paisano en declaraciones a Europa Press.

La Gran Cesta de Reyes el Paisano cuenta con garantías y autorizaciones necesarias, ya que "está expresamente autorizada por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, con expediente nº 4908/2025 RFS/00372".

¿Cuánto cuesta participar?

Uno de los atractivos de esta cesta es su bajo coste. Participar cuesta tan solo 10 euros y se pueden adquirir en formato digital a través de su página web. Se puede adquirir hasta un máximo de 100 papeletas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.