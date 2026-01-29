Una puerta blindada de 400 kilos nos lleva a un búnker equipado para sobrevivir a un ataque nuclear.

Cuenta con baño completo, batería para tener siempre energía y filtro NBQ, que garantiza que todo el aire que viene del exterior es respirable.

También tiene un depósito de agua de 750 litros y víveres para estar allí semanas.

Un búnker de estas características cuesta 120.000 euros pero lo puedes comprar desde 80.000.