Publicidad
Economía
Búnkeres por 80.000 euros para sobrevivir a un ataque nuclear
Una empresa de Murcia los construye por toda España.
Una puerta blindada de 400 kilos nos lleva a un búnker equipado para sobrevivir a un ataque nuclear.
Cuenta con baño completo, batería para tener siempre energía y filtro NBQ, que garantiza que todo el aire que viene del exterior es respirable.
También tiene un depósito de agua de 750 litros y víveres para estar allí semanas.
Un búnker de estas características cuesta 120.000 euros pero lo puedes comprar desde 80.000.