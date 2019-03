La CEOE ve a España "al borde del abismo"

El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ha dicho que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20N no tendrá más remedio que llevar a cabo medidas dramáticas.



"Si llegamos a 500 puntos en la prima de riesgo, la situación que ya es grave se va a poner aún peor", ha explicado Arturo Fernández. Además ha añadido que el país no está para esperar: "Hay que tomar medidas muy duras el día 21 de noviembre".

En una rueda de prensa durante la que se conoció que España ha colocado 3.562 millones de euros en obligaciones a diez años, pero se ha visto obligada a subir su interés al 7,088 %, Fernández ha alertado de que los intereses que se están pagado por la deuda pública "no son sostenibles".

No obstante, ha recalcado que aunque España está "al borde del 'crack'" de momento "estamos aguantando" y ha recordado que España está en mejor situación que otros países como Grecia y Portugal, por lo que existe la posibilidad de que no ocurra "lo que no desea nadie: el rescate".