CEOE asegura que la reforma no es "adecuada" ni "profunda"

En un comunicado, CEOE afirma que la propuesta no servirá para mejorar la productividad de la economía española, contribuir a la creación de empleo y aumentar la confianza de la sociedad, los organismos internacionales y los mercados.

Entre las razones por las que no considera adecuada la propuesta, la patronal destaca todo lo referente al despido, ya que asegura que en el texto parece que el sector empresarial obtiene una disminución de 8 días en el coste de la extinción del contrato.

"Esta no es la realidad", denuncia la organización presidida por Gerardo Díaz Ferrán, tras explicar que serán los empresarios los que financien el Fogasa para que el organismo pueda cubrir ocho días de las indemnizaciones, por lo que son los que siguen pagando la totalidad del coste del despido.

Además, asegura que la reforma, tal y como se ha planteado, no contribuirá a la creación de empleo, ya que no generaliza los contratos de 33 días y no facilita adecuadamente la transformación de contratos temporales en contratos de fomento del empleo.

De la misma forma, denuncia que no se clarifiquen las causas y los procedimientos en la extinción de contratos, que se aumenten los costes de las empresas que necesitan contratas de obras y servicios de más de dos años y que se penalice la contratación temporal para aquellos sectores que lo necesitan.

Así, cree que el documento del Gobierno no contribuye a la "necesaria y urgente" modernización del mercado laboral y "no está a la altura" de las necesidades del país. A su parecer, el Gobierno debería ser "más ambicioso" para realizar la reforma laboral "que verdaderamente necesita el país".