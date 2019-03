La CEOE aboga por rebajar el coste del despido en España

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, Jesús Terciado, ha asegurado que "desde la negociación de la primera reforma laboral" los empresarios siempre han propuesto introducir una "flexibilidad y rebaja" de los costes del despido en los momentos de crisis, así como que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) corra con parte de las indemnizaciones.

Sin embargo, ha precisado que esta es su "opinión personal" y que la CEOE todavía no ha "cerrado" el documento que aprobarán este miércoles sus órganos directivos, aunque hayan circulado propuestas que hablan en concreto de reducir la indemnización del despido improcedente a 20 días, de forma que el Fogasa pague 8 de ellos.

"No me corresponde a mí adelantar lo que se va a aprobar", ha remarcado Terciado, quien ha asegurado que, en cualquier caso, las propuestas de la patronal buscan mejorar un mercado de trabajo que no está "equilibrado" con propuestas como un "contrato fijo en otras condiciones distintas actuales".

Terciado se ha expresado de esta forma al ser preguntado por la advertencia lanzada por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, acerca de las propuestas que la CEOE haga a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones, y ha asegurado que la organización tiene la "suficiente capacidad de negociación" y piensa en el "interés general".

En este sentido, ha remarcado que las medidas que plantean se están llevando a cabo en países del entorno español "más avanzados" y en ninguno de ellos se habla de "minusvalorar" a los trabajadores. "Pero es el momento de que los partidos sean valientes y tomen decisiones", ha remarcado.