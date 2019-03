Padres y estudiantes piden en Madrid la dimisión del ministro de Educación

Padres y estudiantes han pedido la "inmediata dimisión" del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, al inicio de la manifestación que esta tarde recorrerá el centro de Madrid hasta llegar al Ministerio de Educación.

El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, y el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA), José Luis Pazos, han declarado a la prensa al inicio de la misma, que el ministerio "está abocado a cambiar de persona al frente de Educación".

La manifestación en Madrid ha partido de la Plaza de Neptuno y finalizará frente al Ministerio de Educación, en la calle de Alcalá, presidida por una pancarta en la que se puede leer: "por la educación pública. Por el futuro de nuestros jóvenes". Estudiantes familias y profesores han empezado a marchar por el madrileño Paseo del Prado coreando gritos como "estudiantes unidos, adelante", "esto nos pasa por un gobierno facha", "contra los recortes huelga general" y "dimisión".

Pazos ha explicado que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no destituye a Wert es porque tiene "mucha prisa" en aprobar la Ley LOMCE. Por su parte, ambas organizaciones han destacado "el éxito" de la jornada de huelga, tercera de las celebradas esta llamada "Semana de Lucha, que según Delgado ha hecho que tres millones de jóvenes hayan dicho al PP que no están de acuerdo "con destruir la educación pública". Además, el secretario del Sindicato de Estudiantes ha anunciado que si Wert no dimite de "manera inmediata y si no retira la contrarreforma" volverán a movilizarse, mientras que Pazos ha añadido que Wert "sabe que desde hoy está en funciones".

La jornada de huelga, calificada como de "éxito rotundo" por la CEAPA -que engloba a 12.000 asociaciones de padres y madres-, ha tenido un seguimiento del 80 por ciento según esta organización y de un 23 por ciento según el Ministerio de Educación, porcentaje que, en opinión de los convocantes, es "mentira", porque "ha habido centros educativos que se han vaciado".

Entre los motivos de la convocatoria de la huelga y de las manifestaciones para CEAPA y el Sindicato de Estudiantes se encuentran los recortes en la educación y la nueva ley de reforma de la enseñanza que quiere aprobar el Gobierno, que califican de "inaceptable". Todas las movilizaciones de la denominada "semana de lucha" cuentan con el apoyo de IU, la Federación de Enseñanza de CCOO, UGT, CGT, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST) y la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, entre otras asociaciones.