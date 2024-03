El 'caso Koldo' y los fajos de 500 euros: el 80% de estos billetes se relacionan con hechos delictivos

El sumario del 'caso Koldo' ha dejado al descubierto todo el dinero negro que manejaban los cabecillas de la trama. Hablamos de grandes fajos de billetes que aparecieron en los registros de sus casas. También se ha descubierto que utilizaban importantes cantidades de dinero en efectivo para pagar al contado coches, propiedades o, simplemente, la cuenta en la ya conocida marisquería "La Chalana". De hecho, un informe de la UCO recoge como Koldo realizaba "pagos con billetes de 500 euros" y reclamaba "dinero en metálico a un empresario".

Esto no es una particularidad de este caso, los billetes de 500 euros aparecen en casi todas las operaciones policiales contra el narcotráfico, delincuencia, corrupción... Hemos hablado con Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y nos confirma que, según las policías europeas, "entre el 80-90% de estos billetes están relacionados con delitos".

¿Son legales los billetes de 500 euros?

Esto no quiere decir que sean ilegales. Al revés, se siguen usando pero, precisamente, para evitar el fraude fiscal, dejaron de emitirse en 2019. Ahora mismo, en España quedan unos 9 millones de billetes de 500 euros. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Pues hemos salido a la calle a buscarlos. En muchas tiendas nos aseguran que "la mayoría de los que pagan con billetes de 500 son extranjeros, clientes de Rusia, China o Alemania". En una joyería nos confirman que cada vez se ven menos y que, además, para evitar el blanqueo de capitales, Hacienda no permite hacer compras de más de 1.000 euros en efectivo. Si se desea adquirir un producto o servicio por un valor superior, el cliente debe utilizar un medio de pago electrónico.

Billetes en extinción

Si nunca has tocado un billete de 500 euros, es posible que ya no lo vayas a hacer. Porque no se emiten, ni tampoco se dan en los bancos. Hemos hecho la prueba, hemos intentado cambiar diez billetes de 50 euros por un billete de 500 y nos han dicho que no es posible. Los bancos ya no pueden dárselos a sus clientes. Y los que reciban en las sucursales, tienen que devolverlos al Banco de España. El objetivo: retirarlos poco a poco.