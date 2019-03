El órdago lanzado por el primer ministro de Grecia, Yorgos Papandreu, de someter a un referéndum las nuevas medidas adoptadas en Bruselas para llevar a cabo el segundo rescate de Grecia podría salirle muy caro al país heleno. Según el economista Carlos Rodríguez Braun, si el resultado es no "Grecia debería abandonar el euro".



"Grecia debería abandonar el euro y si lo abandona debería regresar a su vieja moneda, el dracma. Y la devaluaría por lo que tendría una inflación más lata y tendría una quita de deuda mucho más alta que la actual", asegura Braun.



Sobre el riesgo que supone Grecia para la estabilidad de la Unión Europea, Braun opina que "cuando se instauró el euro nos juraron que estas cosas no iban a pasar y han acabado ocurriendo. Es posible que las autoridades griegas estén jugando una partida de póker para intentar conseguir más ayuda de la UE".



Braun no cree que sea sólo Grecia la que pone en riesgo el euro sino que hay que tener en cuenta "la falta de crecimiento y reformas en Europa lo que pone en riesgo la moneda común".



Por último Braun analizó las posibles consecuencias para España si Grecia abandona el euro y afirma que supondría "incremento de nuestra prima de riesgo y las tensiones en los mercados de crédito que dificultan el crecimiento".