Carlos Cuerpo: "Vamos a presentar los Presupuestos, pero es necesario tener una visión realista"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado, pero ha puntualizado que es necesario realizar un análisis de la actual situación económica derivada de la guerra en Irán.

"Sobre la mesa hay escenarios de riesgo porque no sabemos lo qué va a pasar en los próximos meses... Estamos en una situación de presupuesto prorrogados, que nos habilita a seguir ejecutando la agenda de gastos, inversiones y reformas. Eso no quiere decir que no haya que proceder a la presentación de Presupuestos. Mi punto es que para presentar esos presupuestos tenemos que tener una base subyacente que tenga sentido en las actuales circunstancias económicas para que lo que se presente no sea simplemente papel mojado y, las pocas semanas, quede totalmente desfazado por la evolución de los acontecimientos", ha explicado Cuerpo.

"Vamos a presentar esos presupuestos, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero desde el punto de vista de la cuentas que los sustentan es necesario tener una visión realista. Mi compromiso como primer paso para tener unos PGE presentados es hacerlo lo antes que podamos, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos", ha indicado el vicepresidente primero y ministro de Economía.

Carlos Cuerpo ha señalado que "Hacienda está en buenísimas manos con el ministro España. Estoy convencido de que vamos a tener una colaboración estrecha entre Economía y Hacienda, como ya lo veníamos haciendo con la María Jesús Montero".

También ha valorado la actual situación económica de incremento de precios y alzas del combustible asociada a la guerra en Irán. En una entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno de Onda Cero, Cuerpo ha descartado en el corto plazo un desabastecimiento de combustible para la aviación o una caída del turismo en nuestro país por los acontecimientos en el Golfo Pérsico y el cierre del golfo de Ormuz.

"Si se sigue prolongando la guerra en Irán, pues efectivamente empiezan a surgir nuevas preocupaciones, como por ejemplo la disponibilidad de queroseno y combustible para la aviación. Aquí en España tenemos una situación de menor dependencia, importamos mucho menos queroseno, entre otras cosas por las infraestructuras, por la capacidad de refino que tenemos en nuestro país. Y esto nos protege más que a otros países", ha aclarado Carlos Cuerpo.

"Pero esto no quiere decir que no nos podamos ver afectados por restricciones que afecten a compañías fuera de España. Hay que ser conscientes de estos canales de transmisión", ha avisado el vicepresidente primero y ministro de Economía.

Cuerpo y el efecto de la guerra en el turismo: "A corto plazo incluso hay un cierto efecto positivo"

Respecto al turismo, Carlos Cuerpo ha señalado en los micrófonos de Onda Cero que se ha vivido un campaña de Semana Santa con datos muy buenos.

"El turismo, a corto plazo, lo que hemos visto en esta campaña de Semana Santa los datos han seguido siendo buenos, incluso muy buenos. A corto plazo incluso hay un cierto efecto positivo de redireccionamiento de flujos turísticos que iban, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio o Turquía que están viniendo a España. Pero de nuevo hay que mirarlo todo a medio largo plazo, pensando en estos factores de riesgo y, en este caso, lo hacemos con un colchón adicional de combustible aeronáutico en España", ha señalado Cuerpo.

Escucha aquí la entrevista completa a Carlos Cuerpo en Onda Cero