Los cámpines valencianos rozan el completo en pleno mes de octubre

Su estancia era más habitual en invierno. Pero este año, parece ser, que han querido venir antes a los cámpines valencianos. "Estamos notando que se han adelantado un mes. Otros años llegábamos al 100% el 15 de octubre y, este año, a mediados de septiembre ya hemos notado ese auge, sin duda una ocupación muy alta de jubilados del norte de Europa", comenta Raimon Morató, director del cámping Devesa Gardens de Valencia.

No paran de llegar a cámpines como este, a lo largo de esta mañana de domingo, y son muchas las autocaravanas que hemos visto entrar. Para esta tarde, tenían prevista la llegada de dieciocho alemanes nos cuentan en recepción. Y si preguntamos por alguna parcela libre "estamos completos".

Como nos comenta una pareja francesa vienen en busca de este clima, "en verano hace mucho calor aquí", añade. Y cuándo les preguntas hasta cuándo se quedan "no tenemos prisa, estamos jubilados". Otro británico nos cuenta que sólo se quedará 3 meses "por el Brexit no me puedo quedar más". Pero todos destacan que este clima "les da la vida. Y alguno de ellos se pregunta "si es normal este buen tiempo en octubre". En su país hace frío y no para de llover, aquí encuentran todo lo contrario, como un verano alargado para ellos.

Encontramos franceses y británicos, pero también holandeses o alemanes que remarcan destinos como la Comunidad Valenciana no sólo por el buen tiempo que hace ahora, sino también la gastronomía.

Cámpines que rozan ese 100% en destinos como Benicàssim que se encuentran en pleno rendimiento, así lo confirma el encargado del Cámping Tauro "vienen antes buscando esa tranquilidad que le regala estar así".

Es perpetable esa tranquilidad. Nada más entrar a un campin te sumerges con esa paz que te regala cada parcela de estas autocaravanas o los bungalows, aunque este perfil de turistas optan más por la primera opción. Su rutina no cambia, levantarse y desayunar sin ningún ruido molesto a su alrededor. Una ruta para conocer la ciudad bien con su moto o con su bicicleta, comer, leer y descansar. Y así pasan los días y estas vacaciones que se alargan, que para los jubilados ya son eternas.

Unos datos muy positivos que, desde la Federación de Cámpings de la Comunidad Valenciana, auguran una buena temporada para el sector gracias a esta alta demanda que están teniendo de los turistas extranjeros.

