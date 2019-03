Cameron asegura que buscó un acuerdo con la UE "de buena fe"

David Cameron, ha vuelto a insistir este lunes en que hizo lo "correcto" para el país al negarse a formar parte del tratado que buscará una mayor disciplina fiscal en el seno de la UE y ha asegurado que, con ello, el país no deja de ser estado miembro, en un debate en la Cámara de los Comunes que ha estado marcado por la ausencia del viceprimer ministro, Nick Clegg.



Cameron ha asegurado que acudió a la cumbre europea de Bruselas con la voluntad de llegar a un acuerdo y que negoció de "buena fe" con sus socios europeos, a los que formuló las salvaguardias que Londres exigía a cambio de participar en el acuerdo, que, según él, fueron "modestas, razonables y pertinentes".



Sin embargo, al no ser atendidas sus peticiones, se vio ante la "elección de un tratado sin las salvaguardias adecuadas o ningún tratado", por lo que se decantó por esta segunda opción por entender que era lo "correcto" para Reino Unido, si bien ha admitido que "no fue fácil" tomar esta decisión.



Según Cameron, "es posible ser un miembro pleno, comprometido e influyente de la UE pero quedarse fuera de planes que no protegen nuestros intereses". En este sentido, ha subrayado que "Reino Unido sigue siendo un miembro pleno de la UE y los acontecimientos de la semana pasada no cambian en nada esto".



El primer ministro ha dicho que la pertenencia a la UE es "vital para nuestro interés nacional" puesto que el país "necesita el mercado único para el comercio, la inversión y el empleo". "Estamos en la UE y queremos estar", ha zanjado.



Por su parte, Clegg se ha convertido en el protagonista involuntario de la sesión. El líder del Partido Liberal Demócrata y socio de coalición de Cameron había reconocido ayer que estaba "decepcionado" con el resultado de la cumbre europea, en la que Reino Unido ha sido el único país que ha quedado fuera de los planes de una mayor cohesión fiscal a nivel europeo, algo que, a su juicio es "malo para Reino Unido".