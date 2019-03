Las cajas necesitarán un 8% de capital básico para no ser intervenidas

La reforma financiera anunciada en las últimas horas por el Gobierno, que prevé nacionalizaciones de cajas poco solventes, no estará cerrada hasta el mes que viene. Las entidades ya empiezan a echar cuentas.

¿Qué es lo que necesitan para no ser intervenidas por el Estado?

Las cajas y los bancos tendrán de plazo hasta septiembre para alcanzar un nivel de capital básico de un 8% de sus activos. Las cajas tendrán una exigencia mayor y tendrán la oportunidad de captar capital privado para ser más solventes. Si no lo consiguen, el Estado les dejará dinero a cambio de una participación en su capital.

¿Qué cajas no alcanzan los mínimos?

La mayor caja de ahorros de España, el sistema institucional de protección (SIP) liderado por Caja Madrid y Bancaja, es una de las entidades que no alcanza los mínimos. También se quedan por debajo del listón las cuatro fusiones de cajas regionales (CatalunyaCaixa, Unnim, NovaCaixaGalicia y Caja Duero-Caja España).

¿Por qué crear bancos?

El objetivo de crear bancos consiste en poder sacarlos a Bolsa, vender una parte minoritaria de ellos, y obtener capital. Es una forma de superar el inconveniente de las cajas: que no pueden capitalizarse y no pueden elevar su solvencia. Esto es vital en plena crisis financiera.

¿Cómo se transforma una caja en banco?

Las entidades tienen que traspasar su negocio financiero a un banco y colocar en bolsa más del 50% de éste. Así, la caja pasa a ser una fundación. Si una caja opta por vender menos de la mitad de su banco, tendría bancos filiales y seguirá siendo una caja.

¿Y la obra social de las cajas?

La obra social de las cajas se financiará con el capital obtenido de la venta de las acciones del nuevo banco en Bolsa y también por el capital que reciba la fundación en concepto de dividendo.

¿Cuánto dinero supondrá la reforma?

Elena Salgado ha asegurado que la necesidad de capitalización de las cajas de ahorros no superará los 20.000 millones de euros. Salgado explicó que el rango de capitalización de las cajas de ahorros españolas no está determinado, ya que todavía no se conocen los resultados de cierre de año del sector financiero. El Gobierno quiere que esa cantidad se obtenga de los mercados privados, pero contribuirá a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

¿Por qué se ha llevado a cabo la reforma?

Gran parte de la confianza de los mercados reside en la salud del sistema financiero, que sigue sin ser muy buena por culpa de las cajas. Necesitan ser saneadas completamente.