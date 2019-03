Una caja rural con una oficina, 5 empleados y 1.300 clientes

La caja de ahorros más pequeña de España se encuentra en Lleida. Las cámaras de Antena 3 han comprobado el funcionamiento diario de una entidad bancaria con tan sólo cinco empleados, una única oficina y 1.300 clientes. Lo sorprendente es que ha pasado el test de solvencia del Gobierno con nota y es que en temas financieros, el tamaño no importa.



La caja rural Sant Fortunat, fundada en 1963, sólo tiene una oficina en la que trabaja cinco empleados, toda la plantilla al completo. Una entidad bancaria de reducido tamaño pero que no tiene nada que envidiar a los grandes gigantes de la banca. Son pequeños pero rentables: cumplen los 9 requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno.



Sus clientes están encantados y es que se sienten como en casa. El papeleo se hace en familia y con plena confianza. Y es que la cercanía es el principal reclamo de esta caja.



Las entidades financieras más grandes de España cuentan con 100 millones de clientes. Aquí tiene poco más de 1.000 pero presumen de conocerlos a todos. Saben que son diminutos pero han sabido capear a la crisis con cifras rentables. En temas financieros, el tamaño no importa.