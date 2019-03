Botín, Villar Mir y del Pino piden a Zapatero que no adelante las elecciones

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha solicitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que agote la legislatura, no convoque elecciones anticipadas y aplace todo lo posible el debate sobre si se presentará candidato a un tercer mandato, informaron a Europa Press en fuentes empresariales.



Botín ha solicitado a Zapatero que agote el mandato hasta marzo de 2012 durante la reunión convocada por el presidente del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa con un total de 41 empresarios para abordar la últimas reformas económicas adoptadas al calor de los acuerdos del Pacto del Euro.



En la reunión de los máximos responsables de las mayores empresas españolas, que representan la mitad del PIB, Emilio Botín recibió el apoyo explícito a su solicitud de los presidentes de OHL y de Ferrovial, Juan Miguel Villar Mir y Rafael del Pino, respectivamente.



El primer banquero español defendió la necesidad de asegurar al máximo la estabilidad política con el objetivo de garantizar que los proyectos para salir de la crisis siguen su curso, y evitar toda posible comparación con las turbulencias políticas en Portugal que podrían obligar al país vecino a pedir el rescate de la UE.



Botín, Villar Mir y Del Pino consideraron que es necesario garantizar que las decisiones que se puedan adoptar en el ámbito político no interfieran en la marcha de la economía, que atraviesa dificultades que podrían verse agravadas si se deteriora el actual clima de confianza.



La percepción de los mercados sobre la economía española y la capacidad del Gobierno de tomar decisiones para garantizar su solvencia son determinantes tanto para la financiación del sector público como para las entidades y empresas privadas, y afectan directamente a la concesión de crédito, explicó Botín.



En este punto, el presidente del Gobierno aseguró que la voluntad de salir de la crisis es el único elemento que condiciona el calendario político y que las medidas económicas y reformas a emprender no están ligadas a ninguna otra circunstancia más allá de la consecución de este objetivo.