Bonet: “Cataluña es una parte esencial de España”

José Luis Bonet, presidente de Freixenet ha reconocido que desde el punto de vista económico "Cataluña es una parte esencial de España y así debe seguir ".Bonet ha señalado que es así porque Cataluña la que está tirando del carro de la exportación española más que nadie.

En este sentido ha afirmado que "es una parte esencial de España, y quien no lo quiera ver se equivoca porque ahí están los datos", durante su participación en el Foro España Internacional.

El directivo ha aprovechado para desmentir las informaciones que aseguraban que Freixenet deja de invertir cerca de 30 millones de euros en un centro logístico de Catalunya.

"No se ha paralizado nada. Es verdad lo que le dije al New York Times que Cataluña es parte esencial de España y así debe ser. Freixenet no ha parado nada, sino que está invirtiendo en Cataluña y en otras partes de España", ha asegurado.

Bonet ha señalado que en el caso de que hubiera independencia en Cataluña, Freixenet se "adaptaría a la situación".

"Me parece que viendo cómo van las cosas lo mejor es plantearse poco esa posibilidad porque creo que no llegará a ser. Soy escéptico en este punto.

Las voces que reclaman moderación son cada vez mayores aunque hay muchos catalanes que quieren ser sólo catalanes. Es verdad que cada vez hay muchos catalanes, yo mismo, que quieren también ser españoles. Al final la consulta, que tiene que ser legal y de acuerdo con el Gobierno del Estado, nos dirá sea cuáles son los porcentajes", ha subrayado.