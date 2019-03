Berlusconi: "Nadie en la UE está en posición de dar lecciones a sus socios"

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha asegurado que nadie en el seno de la Unión Europea (UE) está "en posición de dar lecciones a sus socios", al mismo tiempo que apeló a la responsabilidad de la clase política italiano para que apoye las medidas adoptadas y que se puedan tomar próximamente.



"Nadie en la Unión puede autodenominarse comisario y hablar en nombre de los Gobiernos electos y de los pueblos europeos. Nadie está en posición de dar lecciones a sus socios", aseguró Berlusconi en comunicado.



Asimismo, Berlusconi resaltó que se están algunos "pasos tímidos" hacia una mayor gobernanza en la zona euro, aunque incidió en que aún queda mucho por hacer. Así, añadió que "la Alemania de Angela Merkel es consciente de esto" y que su trabajo tendrá la "leal colaboración" de Italia.



Por otro lado, también reclamó a toda la clase política italiana que, si quiere ser considerada como tal y no como "un coro de demagogos", debe unirse en el esfuerzo de llevar a cabo las reformas estructurales necesarias que el Gobierno ha adoptado, así como aquellas nuevas decisiones de gran importancia que se adopten.



Así, insistió en que la Italia del trabajo y de la empresa sabe como está actualmente la situación y no quiere participar en juegos de poder, "ni internos ni europeos". "Sería bueno si la Italia de los partidos y las facciones abandonase las viejas costumbres negativas y por una vez razonen y se coloquen en sintonía con el país real, abandonando el pesimismo y el catastrofismo", añadió.



Por otro lado, defendió que Italia ha hecho y se dispone a completar aquello que va en el interés nacional y europeo y que además responde a su sentido de la justicia y la equidad social. Así, defendió que cumplirán con su deuda pública puntualmente y que lograrán equilibrar su presupuesto en 2013, por lo que no hay que temer por la situación "de la tercera economía europea".



Respecto a las turbulencias sobre la deuda soberana y la crisis de sistema bancario, en particular el franco-alemán, Berlusconi recalcó que el Gobierno italiano tiene "una posición firme" que llevará a la próxima cumbre de la Unión.



Así, señaló que el euro es una moneda que no tiene detrás una prestatario de última instancia dispuesto a defender estructuralmente su credibilidad frente a la agresividad de los mercados financieros, como ocurre con el dólar, la libra esterlina o el yen. "Esta situación debe corregirse de una vez por todas, porque si no sería una crisis común a todas las economías europeas", añadió.