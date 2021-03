El Banco de España empeora su previsión de crecimiento del 6,8% al 6% para 2021. Además ha pronosticado en su hipótesis central un repunte del 5,3% del PIB en 2022 , 1,1 puntos más que lo que predecían en diciembre- y del 1,7% en 2023.

Estos cambios son causados por la tercera ola del coronavirus, el retraso de los fondos europeos y la vacunación. Esto hará que el crecimiento sea menor y que el PIB precisos no remontará hasta principios de 2023, siendo esto una estimación central que presupone la "desaparición prácticamente plena" de las medidas sanitarias para finales de 2021 tras la inmunización de una mayoría de la población.

El Banco de España traza escenarios, uno en el que el PIB no recuperaría su altura prepandémica ni siquiera a finales de 2023. Con un crecimiento del 3,2% este año, un repunte del 4,6$% en 2022 y 2,2% en 2023. Y un escenario más suave donde el PIB volvería a su nivel precrisis a comienzos de 2022 y el crecimiento sería del 7,5% este año, el 5,5% en 2022 y el 1,6% en 2023.

Tasa de paro del 17%

Pero no son los únicos datos malos que nos proporciona el organismo. También empeoran sus estimaciones para el mercado laboral, donde estiman que la tasa de paro será este año del 17% (1,2% más de lo estimado en diciembre), del 15,1% en 2022 y del 14,1% en 2023. El escenario grave llegaría al 18,3% en 2021, bajaría all 17,2% en 2022 y bajaría aún más hasta un 16,1% en 2023. Si ello escenario es suave, sería un 15,9% este año, del 13,9% en 2022 y del 12,8% en 2023. Además, no incluyen a los 900.000 empleados en ERTE actualmente dentro de los parados.

El organismo avisa de que España ha destruido empleo y actividad en este primer trimestre. Se contempla una bajada del 0,4% del PIB intertrimestral que bajaría al 0,9% poniéndose en el lado más pesimista. Solo en el escenario más suave se ve un incremento del 0.4% en los tres primeros meses. Pero hasta las horas trabajadas bajan un 1,6%, un recorte que es del 2,4% y del 2,9% en las hipótesis. En el cuarto trimestre se cumplió la perspectiva más optimista, con el crecimiento del 0,4% ya que el Banco de España daba por descontado una contracción del 0,8%. La mejora de los contagios y la reducción de las restricciones en diciembre impulsaron esta reactivación. La institución dirigida por Pablo Hernández de Cos no ha hecho pronósticos todavía para el siguiente trimestre, aunque da por hecho que se registrará un crecimiento positivo.

La evolución sanitaria y la vacunación son las que marcan como será y es el comportamiento de la economía. El Banco de España informa de que "el proceso de producción de vacunas está experimentando algunas demoras que, de no superarse, podrían suponer desviaciones con respecto al calendario de inmunización considerado en el escenario central".