El Banco de España asegura que 'hay que sacar lecciones del caso griego'

Así lo ha estimado durante la presentación de la página web finanzasparatodos.es que pertenece al Plan de Educación Financiera llevado a cabo por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Fernández Ordóñez ha augurado que la repercusión del paquete de ayudas a Grecia decidido por los países del euro y del Fondo Monetario Internacional (FMI) este fin de semana repercutirá "inmediatamente en las próximas semanas" en los mercados financieros, que se "tranquilizarán".



Los dieciséis países de la zona del euro acordaron el primer rescate de uno de sus miembros, Grecia, al aprobar un paquete de préstamos de hasta 110.000 millones para el periodo 2010-2012, al que el Fondo Monetario Internacional contribuirá con una aportación de 30.000 millones.



El gobernador del Banco de España ha dicho que hay que dar tiempo esta semana a que el Parlamento griego apruebe su programa de reducción de gasto, así como que las ayudas sean aprobadas por otras instituciones europeas, y se ha mostrado seguro de que hay un 99% de posibilidades de que los trámites de ayudas a Grecia se cumplan.



Ordóñez ha recordado que España "dista muchísimo" de ser Grecia, porque las instituciones son diferentes y es "prácticamente imposible" que pueda engañar con las cifras como lo hizo Grecia. No obstante, indica que se deben extraer "lecciones" del caso griego y acometer las reformas necesarias para salir de la crisis, como la del mercado laboral que debe contemplar -ha dicho- no sólo medidas urgentes sino también "suficientes".



Asegura que "hay que hacer lo que hay que hacer" y que la reforma del mercado de trabajo no sólo debe realizarse con "prontitud" sino con las medidas adecuadas que permitan acometer definitivamente los problemas del sistema laboral español para que sus instituciones sean parecidas a las de otros países europeos.

Ordóñez ha elogiado la "seriedad" de las instituciones financieras españolas frente al caso griego y aunque dice que el déficit público es "importante" puntualiza que la deuda española "ya quisieran tenerla otros muchos países".

