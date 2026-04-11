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Aumenta entre los séniors las ganas de jubilarse

La tarea de actualizarse constantemente en el entorno digital y la hiperconexión son los principales factores para anhelar una jubilación temprana

Aumenta entre los séniors las ganas de jubilarse

Aumenta entre los séniors las ganas de jubilarse | Antena 3

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Cada vez son más los trabajadores a los que les gustaría jubilarse antes. Ya en la encuesta del CIS de 2023, año en que la jubilación rondaba los 66 años, el 75% de los españoles estaba a favor de una jubilación anticipada. Actualmente la edad se sitúa en los 66 años y 10 meses, si se han cotizado como mínimo 38 años y 3 meses cotizados. Si son más, la edad puede ser a los 65.

Esta tendencia se da sobre todo en personas mayores, así nos lo confirma el psicólogo Diego Velicia. “En gente joven no tanto. Esto sucede en gente que tiene una determinada edad que tiene necesidad de reciclarse permanentemente con dispositivos electrónicos e programas informáticos. Son diversos los motivos que alimentan esta tendencia. Entre ellos, el edadismo en entornos laborales, la digitalización o la hiperconexión de dispositivos. “Las generaciones jóvenes han crecido con ello, pero a las generaciones más mayores, la que ha llegado más tarde al uso de móviles o internet, le genera ansiedad”, señala Velicia.

La digitalización provoca la tarea permanente de aprender y actualizarse en nuevos programas informáticos o con diversos dispositivos. Además, esta digitalización provoca que sea difícil desconectar de los entornos laborales. Esto reduce la desconexión del entorno laboral, lo que produce un aumento de deseo de desconectar totalmente. “Todo esto unido a cansancio de un ritmo muy estresante provoca el deseo de abandonar el trabajo a una edad muy temprana, cuando, además, la jubilación es algo que se va alargando”, señala.

Por otro lado, también influye la conciliación del trabajo con la vida personal, los trabajos que requieren un mayor esfuerzo físico o mental y el sentirse poco valorado, no únicamente en el trabajo realizado. “Los sistemas laborales son poco abiertos a la crítica y eso quema mucho. Que la gente se quiera jubilar antes tiene fundamentalmente que ver con los sistemas organizativos laborales, no tanto con el sueldo. Con esa sensación de no ser tenido en cuenta en la capacidad de mejora de los sistemas organizativos del trabajo, en la capacidad de autocrítica de esos sistemas y en lo que uno puede aportar a esa edad. Se busca nada más el rendimiento laboral puro y duro. Se deja de tener en cuenta lo que tiene que ver con la promoción personal, que uno sea valorado y se sienta así”, afirma.

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