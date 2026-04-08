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Pensiones abril 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Saber cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 es clave para organizar los gastos mensuales con tranquilidad y evitar imprevistos en la economía del hogar.

Cobro pensiones

Aviso pensionesImagen creada con IA

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Las pensiones en España se abonan siempre a mes vencido, lo que significa que la Seguridad Social realiza el ingreso entre los días 1 y 4 del mes siguiente. En este caso, el pago correspondiente a abril de 2026 se efectuará oficialmente en los primeros días de mayo.

Esta fecha cobra especial relevancia al coincidir con el final reciente de la Semana Santa, un periodo en el que muchas familias realizan más gastos de lo habitual, ya sea por viajes, celebraciones o reuniones.

Por ello, es habitual que los pensionistas estén especialmente pendientes de este ingreso, ya que les permite recuperar cierto equilibrio económico tras unos días en los que el presupuesto puede haberse visto más ajustado de lo normal.

Todas las pensiones se abonan en las mismas fechas, sin importar su tipo. Es decir, jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares siguen el mismo calendario de ingreso.

Bancos que adelantan el pago de las pensiones

Sin embargo, como ocurre habitualmente, la mayoría de entidades bancarias adelantan el cobro de las pensiones. Esto permite que muchos pensionistas reciban el dinero antes de que termine el mes, normalmente en torno al día 25 de abril, aunque la fecha exacta puede variar ligeramente dependiendo del banco o de si coincide con fin de semana o festivo.

Este adelanto no depende de la Seguridad Social, sino de cada banco, que lo aplica como una medida para mejorar el servicio a sus clientes. Gracias a ello, los pensionistas pueden disponer de su dinero con mayor antelación y organizar mejor sus pagos habituales.

  • CaixaBank
  • Banco Santander
  • BBVA
  • Unicaja
  • Banco Sabadell
  • ING
  • Bankinter
  • Abanca
  • Ibercaja
  • Cajamar
  • Kutxabank

Si tienes la pensión domiciliada en alguna de estas entidades, lo más habitual es que puedas disponer del ingreso en los últimos días de abril, sin tener que esperar al calendario oficial.

Aun así, conviene consultar directamente con el banco, ya que cada entidad puede fijar sus propias fechas de abono y, en algunos casos, aplicar ligeras variaciones según el mes.

En definitiva, conocer con antelación cuándo se ingresan las pensiones en abril de 2026 permite llevar un mayor control de los gastos y evitar imprevistos. Aunque la fecha oficial se sitúa a comienzos de mayo, el adelanto bancario sigue siendo una ayuda clave para que los pensionistas mantengan estabilidad y previsión en su día a día.

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