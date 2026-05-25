Renta 2025: así puedes ahorrarte hasta 4.000 euros si has comprado un coche eléctrico en 2025

Los coches eléctricos han llegado para quedarse. Silenciosos, eficientes y cada vez más accesibles, se han convertido en una de las grandes apuestas del futuro de la movilidad.

Pero, más allá de sus ventajas medioambientales y de ahorro en combustible, también pueden suponer un beneficio fiscal.

Si has comprado uno recientemente, es posible que puedas aplicarte ciertas deducciones en la Declaración de la Renta, lo que se traduce en un ahorro para tu bolsillo.

¿Qué deducción puedes aplicar en la Renta 2025 si te has comprado un coche eléctrico?

Una de las ayudas fiscales más destacadas es la deducción por la compra de vehículos eléctricos, tanto a nivel estatal como autonómico, que busca fomentar una movilidad más sostenible.

Por un lado, existe un tramo estatal en el que se fija una deducción general del 15% del valor de adquisición del vehículo hasta los 20.000 euros. Esto fijaría un límite máximo de 3.000 euros.

Deducción en la Renta 2025 por coches eléctricos en Castilla y León

Por otro lado, desde hace unos años, también se incluye la deducción autonómica, que es compatible con la anterior y aumenta la cifra hasta los 4.000 euros, como por ejemplo en Castilla y León. La deducción podría alcanzar los 4.000 euros si se ha comprado un vehículo eléctrico puro, eléctrico con autonomía extendida o un híbrido enchufable con autonomía superior a 40 kilómetros. Eso sí, todos deben ser vehículos nuevos, no de segunda mano.

Respecto a Castilla y León, según el último informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) correspondiente al mes de diciembre de 2025, durante el año pasado, se matricularon 6.448 vehículos electrificados, un 144,24% más que en 2024.

¿Qué requisitos tiene que cumplir el vehículo?

Para aplicarte la deducción correspondiente en la Renta 2025, tu vehículo debe cumplir estos requisitos:

No puede estar destinado a una actividad económica (uso profesional)

Debe matricularse en España antes del 31 de diciembre de 2026.

Su precio no puede superar el límite fijado por las ayudas públicas vigentes.

Debe ser un turismo, moto o cuadriciclo eléctrico.

El modelo tiene que estar incluido en los programas oficiales de ayudas a la movilidad eléctrica.

Por último, si has realizado la instalación de un punto de recarga en tu vivienda, también puede ser objeto de deducción. Ahora bien, es importante que la instalación cumpla con los requisitos establecidos y que conserves las facturas, ya que forman parte del gasto deducible.

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