Aspiradores, cafeteras y planchas para el pelo: los regalos de segunda mano más buscados esta Navidad

Llega diciembre y llega el agobio con las compras navideñas. Buscamos los mejores precios y sabemos que si lo dejamos para más adelante todo va a ser más caro. Este año, en nuestra lista de regalos hay una novedad: más de la mitad de los españoles se plantea regalar artículos de segunda mano. Es una tendencia que cada vez gana más peso en España, de hecho, se ha duplicado en el último año, ha pasado de un 31% en 2022 al 61% actual, según el último estudio de Amazon. ¿De qué tipo de productos hablamos? Pues principalmente, de tecnología. El 74% de los españoles dice que disfruta buscando ofertas en productos de segunda mano. Esta Navidad los más buscados son los robots aspiradores, las cafeteras, las planchas para el pelo y, también, las videoconsolas o los móviles.

Ropa de segunda mano: más barata y de más calidad

Pese a que la tecnología se abre paso en el mundo de la segunda mano, la ropa sigue siendo el artículo estrella. Lo que antes se veía con algo de rechazo, ahora, es muy habitual. "Encuentras ropa original, diferente, de estilos que no se ven en las tiendas donde compra todo el mundo", "es una forma de tener piezas únicas si no, acabamos yendo todos vestidos iguales", "además, es más barata y tiene más calidad" eso nos dicen algunas de las clientas habituales de una de estas tiendas. Este tipo de negocios de ropa de segunda mano se multiplican, sobre todo, en grandes ciudades. Diego Redondo, tiene la suya en Barcelona. En su caso, están especializados en artículos de lujo de segunda mano. Asegura que no ha notado un incremento en las ventas. Muchas veces provocadas por las redes sociales: "a la que una influencer saca un bolso que ha comprado aquí, ya tenemos aluvión de llamadas para conseguir ese mismo bolso o uno parecido", nos cuenta Redondo.

Más concienciados y más sostenibles

Detrás de esta nueva tendencia de comprar en tiendas de segunda mano hay también un argumento de sostenibilidad. "El 'fast fashion' es algo horrible, contamina muchísimo", "cuando entras en ese círculo de comprar en las tiendas en las que compra todo el mundo y donde todo es tan barato, es difícil salir, pero luego llegas casa y dices: ¿necesito todo lo que hay en este armario?", explican algunas clientas. Estamos más concienciados y buscamos ser más sostenibles, además, de apostar por los pequeños negocios y volver a ese consumo más comedido en el que valoramos el tener en el armario menos ropa pero de más calidad.

El 'boom' de las apps de compraventa

También crece la compraventa de segunda mano online. Aplicaciones y plataformas que nos ofrecen la posibilidad de comprar pero también de vender. "Es una forma bastante interesante de dar una segunda vida a ropa que ya no te pones", "no solo ropa, yo he vendido y comprado también cosas para la cocina, un móvil..." nos cuentan algunos usuarios. Nuevas herramientas que se están haciendo un hueco en nuestro día a día y que permiten reusar muchos artículos que, de otra forma, acabarían en un contenedor.