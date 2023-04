Arranca la huelga de trabajadores de Amazon en la planta de Sevilla "para denunciar sus condiciones laborales"

Los 1.500 trabajadores de la plataforma logística de Amazon en Sevilla comenzaron este domingo una huelga para protestar por sus condiciones laborales. UGT, sindicato mayoritario en el comité de empresa, ha informado a través de un comunicado que la plantilla "soporta excesos de jornada constantes, con una sobrecarga de trabajo que da lugar a lesiones que, posteriormente, no son reconocidas por el servicio médico de la empresa que jamás reconoce un accidente laboral, aunque ocurra durante la jornada de trabajo".

Además, apuntan que Amazon "ha decidido de forma unilateral el cambio de los conceptos salariales de trabajo en domingos y festivos, una falta de negociación por parte de la empresa que también se refleja en los pluses por categorías profesionales o por peligrosidad en los puestos de trabajo".

Precisamente este punto es el que ha impedido un acuerdo en el servicio de mediación Sercla, ya que Amazon "no consiente en acordar el abono de los festivos, a sabiendas de que esto supone para los trabajadores la pérdida de más de 2.000 euros al año".

Los sindicatos han indicado que "el otro punto importante de desacuerdo tiene que ver lo relativo a los accidentes laborales, Amazon no permite que el trabajador vaya a la mutua si no que, son ellos los que investigan primero y delimitan si es accidente laboral o no, es decir como son juez y parte en la decisión, nada es accidente laboral".

Enrique Jiménez, secretario general de FESMC UGT Sevilla, ha afirmado que "la salud es innegociable, así como el salario y las condiciones laborales". "Si Amazon no quiere respetar las condiciones laborales pactadas y aprobadas en convenio y decide como ha pasado cambiarlas de manera unilateral, tendrá enfrente a UGT", ha indicado.

Huelgas fuera de España

Fuera de España, cientos de empleados mantuvieron este domingo la huelga este domingo en su almacén en Coventry, Inglaterra, en protesta por sus condiciones salariales. En declaraciones a medios británicos, Amanda Gearing, la organizadora del mencionado sindicato, indicó que los miembros del grupo sindical "no aceptarán un aumento salarial de peniques de una de las corporaciones más ricas del mundo".

Despidos en Amazon

El pasado mes de marzo, el gigante del comercio anunció el despido de 9.000 empleados de manera inminente, a lo que hay que sumarle el recorte de 18.000 empleos llevado a cabo en el mes de enero.

La compañía busca optimizar sus gastos en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre "que existe en un futuro cercano", aseguraba Andy Jassy, consejero delegado del gigante estadounidense.

Amazon finalizó el mes pasado la segunda fase de su proceso de elaboración de presupuesto anual y ha llegado a la conclusión de tener "la intención de eliminar alrededor de 9.000 puestos más en las próximas semanas, principalmente en AWS, PXT, Publicidad y Twitch", según indicó el ejecutivo.

Todavía se desconocen en qué cantidad afectarán los despidos a España. La compañía cuenta con 20.000 empleados y hay temor entre los trabajadores y sobre todo mucha incertidumbre. La empresa no ha revelado el número de despidos, por lo que los trabajadores no saben cómo les puede afectar.