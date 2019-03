Arranca la campaña de la Renta 2013 con posibilidad de solicitar el borrador y algunas novedades

Hacienda prevé devolver 10.725 millones de euros (el 1,6 % menos que el pasado año) a 14,6 millones de contribuyentes (el 1,1 % menos), en una campaña de la renta 2013 en la que prevé contar con 19,3 millones de declaraciones (el 0,5 % menos). En conferencia de prensa, el director del departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, ha destacado que Hacienda augura que poco más de 4 millones de declaraciones (el 0,3 % menos) saldrán con resultado a ingresar, por importe de 6.725 millones (el 1,7 % menos).

La atención de la campaña en oficinas, administraciones y plataformas de Renta arrancará el 12 de mayo y el último día será el 30 de junio. La Agencia Tributaria ha abierto el plazo para gestionar por vía telemática el borrador de declaración del IRPF de 2013.

La principal novedad de la campaña de este año es la puesta en marcha de un nuevo programa Padre simplificado que facilita la descarga de datos fiscales y personales para la confección y presentación de la declaración. Asimismo, este año no se podrá presentar la declaración manuscrita, sistema que utilizaban alrededor de 35.000 contribuyentes, que ahora podrán ser atendidos en el servicio de cita previa.

La atención en internet y por teléfono ha empezado este 1 de abril y las devoluciones comenzarán el 3 de abril para los contribuyentes que, una vez revisado, presenten su borrador por internet en la página de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es).

Además, desde el 23 de abril se puede hacer la presentación de declaraciones por internet mediante el programa Padre (disponible desde el 8 de abril), mientras que las primeras devoluciones empezarán el 5 de mayo.

Otra de las novedades de la campaña de renta de este año es la del PIN 24 horas como alternativa al servicio REN0 para la obtención rápida del borrador y los datos fiscales, así como la presentación de la declaración y la consulta del estado de la devolución. A diferencia del REN0, el PIN 24 horas no requiere que el contribuyente recuerde la casilla 620 de la declaración del año anterior, y permite presentar declaraciones a ingresar y hacer de forma telemática el ingreso sin necesidad de domiciliación en cuenta.

Hacienda informa de que, en términos generales, no están obligados a declarar los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Este límite para no declarar se reduce a 11.200 euros si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones) y también cuando se perciben pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención.

Asimismo, en la presente campaña continúa la obligación de declarar el impuesto sobre el patrimonio para los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las deducciones y bonificaciones) y también para aquellos sin cuota a ingresar, pero que cuenten con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.