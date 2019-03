La reunión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los responsables de las principales constructoras españolas, que estaba prevista para el próximo miércoles en el Palacio de la Moncloa, ha quedado aplazada "sin fecha".

El Gobierno no ha precisado el motivo del aplazamiento y no ha descartado que pueda celebrarse la semana que vienes. A la reunión iban a asistir los responsables de algunas de las grandes constructoras -Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-, que se agrupan en Seopan, patronal que preside David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

El sector de la construcción ha expresado su honda preocupación en los últimos días por los recortes en infraestructuras acometidos por el Gobierno dentro de las medidas de ajuste para reducir el déficit.