Almunia: "Es imposible que España vuelva a la peseta, nadie se lo plantea"

La ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros acordada para ayudar al Gobierno español a recapitalizar a algunas entidades en dificultades representa un primer paso para que estos bancos puedan volver a conceder créditos, según ha indicado el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, quien ha advertido de que todavía falta por concretar los detalles de las condiciones de este programa de asistencia.

"Hay que establecer el detalle de las condiciones de esta ayuda a la recapitalización, pero los detalles de la financiación y contrapartidas están por definir dentro del marco en vigor desde el principio de la crisis", apuntó el funcionario español en una entrevista concedida a la emisora 'ABC Punto Radio'.

España no volverá a la peseta

Por otro lado, el vicepresidente de la CE apuntó que, a pesar de las incertidumbres, el problema más grave de la zona euro es Grecia, subrayando la excepcionalidad de la situación del país heleno y apuntando que "es imposible" que España volviera a la peseta.

"Es imposible volver a la peseta, nadie con sentido común se lo plantea", afirmó Almunia, al tiempo que expresaba su confianza en que los griegos elijan el próximo domingo un parlamento que asuma la responsabilidad de sacar la situación adelante con el apoyo europeo, pero respetando sus compromisos.

De este modo, el funcionario de Bruselas destacó que el euro es una pieza fundamental del proyecto europeo y los españoles son conscientes de que el futuro es una UE fuerte y relevante.

"No se puede premiar a los que lo han hecho mal"

Almunia subrayó que "no se puede premiar a los que lo han hecho mal" por lo que cualquiera que reciba ayudas debe asumir contrapartidas. "Nada es gratis", apostilló el responsable de Competencia de la UE, quien reconoció que no ha tenido ocasión de reunirse personalmente con Rajoy "desde que este fue nombrado presidente".

El vicepresidente de la CE defendió la importancia de estas ayudas ante la necesidad de reforzar la estructura de capital de determinadas entidades, "no todas", de manera que estos bancos puedan en el futuro volver a conceder créditos y no tener así que dedicar sus recursos a "comprar extintores para apagar sus fuegos".

Asimismo, el funcionario advirtió de que sin un sistema financiero solvente y sólido no habrá nada que funcione, ya que los bancos son imprescindibles para el funcionamiento de la economía, pues sin financiación no es posible nada, incluyendo sanidad o educación.