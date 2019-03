"Ahí llega la troika", el juego de mesa de esta Navidad en Portugal

Bajo el nombre de "Ahí llega la troika", ha llegado a los centros comerciales de Portugal un juego de mesa que utiliza algunos de los escándalos más sonados en este país de los últimos años. Sus personajes son "ligeramente" parecidos a figuras de la política y la economía lusa para plantear, frente a un tablero y unas cartas, qué hay que hacer para llegar a una situación tan grave como la actual.

El juego, que ya se encuentra a la venta en los centros comerciales lusos a un precio de 19 euros, ha tenido una "gran acogida" y se espera que se haga un hueco en la lista de regalos para estas Navidades, sobre todo entre los adultos. Así lo explica Carlos Mesquita, uno de los ideólogos del proyecto, que nació, según sus propias palabras, "en torno a un tablero" y en compañía de los que a la postre han sido sus socios.

"Nosotros nos reunimos en torno a algún juego de mesa con asiduidad y un día me pregunté por qué no hacer un juego sobre esta situación de crisis, en el que ganara quien lograse más influencia, venciera elecciones, lograse votos y se llevara más dinero", detalla. "¿Estás harto de que tu dinero compre submarinos? ¿Harto de ver concursos amañados? (...) Llegó tu turno, tú también puedes llevar el país a la quiebra. Compra votos, haz promesas electorales, usa tu influencia, controla los bancos y lleva tu dinero a centros 'off shore'", reza el vídeo de promoción colgado en "Youtube".

El juego lo gana quien más puntos suma al final, cuando sale la carta de la troika, como se conoce popularmente a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, los tres organismos que supervisan la marcha del rescate financiero concedido a Portugal el año pasado. En una especie de "Monopoly", el jugador va acumulando cartas que otorgan diferente número de puntos en las categorías de "poder", "votos" y "dinero", premiando así -metafóricamente- al más corrupto.

La celebración de elecciones, jornadas de huelga general, subidas de impuestos o recortes en el "rating" de la deuda acaban por completar un juego que, en opinión de sus creadores, es fácilmente exportable a otros países. "Estamos trabajando en comercializar una versión de este mismo juego en España a lo largo de 2013", asegura Mesquita.

El proyecto está todavía en su primera fase, aunque ya se ha contactado con un aficionado a los juegos de mesa español para que se encargue de adaptarlo a las circunstancias nacionales, sin dejar de compartir la misma esencia. "Este tipo de juegos sólo funciona si los personajes son reconocibles y se adecúan al país de venta", considera uno de los impulsores de la idea, que señala Italia y Grecia como posibles objetivos a largo plazo.

Frente a quienes consideran frívola la iniciativa, por bromear "con un asunto tan serio", Mesquita recuerda que también se hacen juegos de otros temas tan dramáticos como la guerra y destaca lo positivo de tomarse con humor una crisis tan grave como la que atraviesa Portugal. "Ahí viene la troika" es un ejemplo más del sarcasmo que han sacado a relucir los portugueses desde que comenzaron sus problemas económicos en letras musicales, figuras alusivas a las agencias de notación financiera, como la última versión del muñeco popular "Zé Povinho", o el menú "Merkel", para comer por menos de cuatro euros.