Los afectados por las cláusulas suelo no deben firmar ninguna renuncia a acciones legales

PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO DE LA HIPOTECA

Los expertos recomiendan que los que tuvieran una hipoteca con cláusula suelo revisen el recibo porque debería haber desaparecido. Si esto no es así, deberán dirigirse a la entidad bancaria y, en caso de no tener resultado, acudir a la justicia. Advierten, no obstante, que no se firme ningún tipo de documento en el que se renuncie a algún derecho o a recuperar lo que se ha pagado de más en los años anteriores.