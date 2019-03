AENA y los sindicatos no llegan a ningún acuerdo en su primera reunión

AENA y los sindicatos no han conseguido llegar a ningún acuerdo para evitar la huelga convocada por CCOO, UGT y USO para la Semana Santa y el verano.



La reunión de esta mañana ha sido decepcionante, en opinión de los sindicatos, que han echado de menos a algún responsable del Ministerio de Fomento y, además, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, sólo estuvo presente un cuarto de hora en la mesa negociadora.



La mesa negociadora volverá a reunirse esta tarde a las 17.00 horas. Los sindicatos han presentado sus propuestas y señalan que es el Ministerio que tiene que tomar ahora la decisión.



Insistieron en que, tras la reunión de esta mañana, no hay absolutamente nada nuevo y no hay ningún avance en la negociación. Por tanto, "estamos igual" que el pasado 17 de febrero, cuando se rompió la negociación entre ambas partes.

AENA, dispuesta a acuerdos "viables"

El director de Aeropuertos Españoles en AENA, Javier Marín, aseguró que la compañía está dispuesta a llegar a acuerdos en todo aquello que sea "jurídicamente viable" y que no limite la necesidad de competitividad que requerirá el sector en "los próximos años".

En rueda de prensa, tras salir de la reunión de esta mañana, insistió en que los derechos individuales de cada uno de los trabajadores de AENA está garantizados en el nuevo modelo pero admitió que el problema está en trasladar esas garantías en el convenio colectivo actual a las futuras filiales y concesionarias.



"En cualquiera de las modalidades de gestión planteadas --la propia Aena Aeropuertos, las concesionarias y las futuras filiales-- se garantiza el empleo actual y los derechos individuales de cada uno de los trabajadores actuales pero se están buscando fórmulas para plasmar las garantías colectivas actuales en el futuro", explicó.