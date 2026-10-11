La acampada por la vivienda crece hasta las 600 tiendas en Valencia en pleno puente

La plaza del Ayuntamiento de Valencia continúa siendo un lugar de protesta que no deja de crecer. Una semana después de su inicio, la acampada por el derecho a la vivienda reúne ya 600 tiendas de campaña y se ha convertido en una de las imágenes que más opiniones genera estos días en la capital valenciana.

La acampada despierta reacciones diversas

Este punto de reivindicación comparte espacio con quienes visitan el centro de la ciudad durante el puente. La estampa despierta reacciones diversas entre los visitantes: desde quienes ven el reclamo una lucha necesaria por un derecho que afecta a toda la sociedad hasta quienes preferirían encontrarse una plaza despejada y disfrutar del entorno sin obstáculos.

Entre los que secundan la iniciativa, hay quienes agradecen a los jóvenes que hayan decidido permanecer allí para visibilizar las dificultades de acceso a una vivienda digna. Consideran que se trata de un problema colectivo y que mantener viva la concentración es una forma de exigir soluciones.

Las tiendas también condicionan el tránsito

En el otro lado están quienes no comparten la ocupación de este espacio público o reconocen que les habría gustado contemplar la plaza de otra manera durante su visita a Valencia. Las tiendas también condicionan el tránsito, lo que genera molestias entre partes de quienes pasean por la zona.

Asimismo, no todos llegan con una opinión formada. También hay curiosos que se detienen, observan y preguntan a sus integrantes qué está ocurriendo y de qué manera pueden colaborar. La acampada se convierte así no solo en un lugar de protesta, sino también en un punto de información y encuentro.

Mientras la plaza sigue recibiendo visitantes, los participantes en la acampada siguen manteniendo su postura. Hugo, portavoz de la comisión de comunicación, sostiene que permanecerán en el lugar hasta que representantes de las administraciones acepten hablar con ellos sobre vivienda. La intención, según ha trasladado, es permanecer hasta que se aborde el problema y se planteen soluciones.

La movilización arrancó el pasado 3 de octubre, después de una manifestación por el derecho a la vivienda. Desde entonces, el número de tiendas ha aumentado y sus participantes insisten en que la reivindicación va más allá de una cuestión puntual: reclaman medidas que permitan acceder a un hogar digno y asequible.

Con cientos de tiendas instaladas en pleno centro, la plaza del Ayuntamiento se ha convertido estos días en un espacio donde se cruzan dos realidades: la de quienes visitan Valencia y la de quienes han decidido acampar para exigir respuestas a una de las principales preocupaciones sociales.