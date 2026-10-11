Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vivienda

La acampada por la vivienda crece hasta las 600 tiendas en Valencia en pleno puente

La plaza del Ayuntamiento se ha convertido en un escenario de protesta y en una parada inesperada para quienes visitan la ciudad durante el puente. Mientras algunos respaldan la reivindicación, otros lamentan las dificultades para disfrutar de este espacio. Los acampados aseguran que no se marcharán sin una respuesta al problema de la vivienda.

Acampada en Valencia

La acampada por la vivienda crece hasta las 600 tiendas en Valencia en pleno puente | Antena 3

Publicidad

Sandra Navarro
Publicado:

La plaza del Ayuntamiento de Valencia continúa siendo un lugar de protesta que no deja de crecer. Una semana después de su inicio, la acampada por el derecho a la vivienda reúne ya 600 tiendas de campaña y se ha convertido en una de las imágenes que más opiniones genera estos días en la capital valenciana.

La acampada despierta reacciones diversas

Este punto de reivindicación comparte espacio con quienes visitan el centro de la ciudad durante el puente. La estampa despierta reacciones diversas entre los visitantes: desde quienes ven el reclamo una lucha necesaria por un derecho que afecta a toda la sociedad hasta quienes preferirían encontrarse una plaza despejada y disfrutar del entorno sin obstáculos.

Entre los que secundan la iniciativa, hay quienes agradecen a los jóvenes que hayan decidido permanecer allí para visibilizar las dificultades de acceso a una vivienda digna. Consideran que se trata de un problema colectivo y que mantener viva la concentración es una forma de exigir soluciones.

Las tiendas también condicionan el tránsito

En el otro lado están quienes no comparten la ocupación de este espacio público o reconocen que les habría gustado contemplar la plaza de otra manera durante su visita a Valencia. Las tiendas también condicionan el tránsito, lo que genera molestias entre partes de quienes pasean por la zona.

Asimismo, no todos llegan con una opinión formada. También hay curiosos que se detienen, observan y preguntan a sus integrantes qué está ocurriendo y de qué manera pueden colaborar. La acampada se convierte así no solo en un lugar de protesta, sino también en un punto de información y encuentro.

Mientras la plaza sigue recibiendo visitantes, los participantes en la acampada siguen manteniendo su postura. Hugo, portavoz de la comisión de comunicación, sostiene que permanecerán en el lugar hasta que representantes de las administraciones acepten hablar con ellos sobre vivienda. La intención, según ha trasladado, es permanecer hasta que se aborde el problema y se planteen soluciones.

La movilización arrancó el pasado 3 de octubre, después de una manifestación por el derecho a la vivienda. Desde entonces, el número de tiendas ha aumentado y sus participantes insisten en que la reivindicación va más allá de una cuestión puntual: reclaman medidas que permitan acceder a un hogar digno y asequible.

Con cientos de tiendas instaladas en pleno centro, la plaza del Ayuntamiento se ha convertido estos días en un espacio donde se cruzan dos realidades: la de quienes visitan Valencia y la de quienes han decidido acampar para exigir respuestas a una de las principales preocupaciones sociales.

Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional

Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional

Publicidad

Economía

Efemérides de hoy 10 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de octubre?

Financia Europa, la nueva cuenta del Gobierno para invertir en bolsa con ventajas fiscales

Acampada en Valencia

La acampada por la vivienda crece hasta las 600 tiendas en Valencia en pleno puente

Garaje comunitario

¿Podemos usar la plaza de garaje como trastero? Esto es lo que dice la ley

Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional
TURISMO

Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional

Banco de España
Economía

El Banco de España eleva el crecimiento hasta el 2,6 % para 2026, pero avisa de una fuerte inflación

Varios vehículos cruzan una de las entradas a La Moraleja tres días antes de su cierre perimetral, Alcobendas
IRPF

Este es el mapa de los barrios con mayor y menor renta de España: casi 224.000 euros de diferencia entre La Moraleja y Torreblanca

La Agencia Tributaria ha publicado este jueves la Estadística de declarantes del IRPF en los mayores municipios por código postal.

Barras de pan
Cesta de la compra

¿El regreso de la barra de toda la vida? "Menos pan, pero mejor"

El consumo de pan se mantiene estable, aunque lejos de los niveles de hace una década, mientras el consumidor busca distinguir entre la elaboración industrial y la artesana.

Banco ING

ING inaugura en Madrid su mayor oficina de España con 1.820 metros cuadrados

Recreación del nuevo edificio de 45 viviendas de San AntónREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE ELCHEFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma30/09/2026

La crisis de vivienda preocupa al 87% de los españoles y el 76% aboga por que el Estado intervenga "cuanto sea necesario"

Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Sánchez

Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Pedro Sánchez

Publicidad