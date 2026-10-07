El abrazo de una vecina de Palma desahuciada por un 'fondo buitre' con la presidenta balear: "Pateen la calle, Palma no solo son yates y urbanizaciones"

Pilar tiene 65 años, vive en Palma y ha sido desahuciada por un 'fondo buitre' de un piso en el que vivía desde 2012. Este verano ha tenido que dormir en su coche.

Desesperada esta vecina de Palma pidió ayuda a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Visiblemente emocionada le rogó que atendiese las dificultades que las personas mayores tienen para acceder a una vivienda.

En el pleno que el Parlament balear celebró este martes lamentó que la "propaganda" del Govern sea solo para la juventud y "deje atrás" a las personas mayores. "Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada. Yo soy una persona vulnerable, dependo de mi hija, pero no podemos estar juntas porque no tenemos una vivienda digna. Ella paga 1.250 euros por un apartamento donde no puedo vivir por las condiciones que le han puesto en su contrato".

Pilar les ha contado su realidad, con una ola de calor tuvo que soportar en un coche los meses de julio y agosto y denuncia no haber sido "asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones". Por todo ello pidió a los políticos que se "pateen la calle" para ver que Palma "no son solo yates y urbanizaciones", sino también "gente trabajadora viviendo debajo de lonas".

Las palabras de Pilar llegaron justo después de un enfrentamiento entre entre Prohens y el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien le ha preguntado "quién tiene más derechos, si los ciudadanos o los fondos buitre". El socialista le pidió que mirando a la cara de Pilar contestase.

"Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Baleares, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar. Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas".

Prohens contestó: "Los desahucios son lamentables y se producen porque sus leyes así lo permiten. Usted habla de fondos buitre porque quedan muy bien e instrumentalizan el dolor de cualquier persona porque no tienen vergüenza".

La presidenta balear se acercó a Pilar y ambas se han dado un abrazo, una escena que ha generado cierto revuelo con un diputado socialista que intentaba llevársela consigo, dice que así se lo pidió Pilar, mientras la bancada popular le reprocha su actitud. Finalmente, Pilar dejó la sala llorando y acompañada por la PAH.

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