Josefina, viuda y madre de cinco hijos, a horas de ser desahuciada de su vivienda en Leganés: "Como no entiendo de leyes, pensé que estaba todo hecho"

Pendientes de la aprobación de los decretos de vivienda tras el caso de Maricarmen, las protestas por la crisis de la vivienda no cesan y tampoco lo hacen los desahucios. Este martes, en Antena 3 Noticias, hemos conocido la historia de Josefina, una mujer viuda y madre de cinco hijos cuyo desahucio está previsto para hoy.

Josefina vive en Leganés, Madrid, y lleva más de siete años luchando por conservar su vivienda. Los problemas comenzaron tras la muerte de su marido y con el proceso de cambio de titularidad de la casa.

En el año 2000, a Josefina y a su marido les adjudicaron esta vivienda, en la que han vivido desde entonces. Tras el fallecimiento de su esposo, comenzó a encontrarse con diferentes trabas relacionadas con la subrogación del contrato.

"No entiendo de leyes, pensé que estaba todo hecho"

"Fui a la oficina, me dijeron todo lo que tenía que aportar, lo aporté y no recibí ninguna notificación. Pero, como no entiendo de leyes, pensé que estaba todo hecho", cuenta Josefina.

Un año después, según relata, varias trabajadoras de la Agencia de Vivienda acudieron a su domicilio para comunicarle que la subrogación que había solicitado había sido archivada. "Se dieron cuenta de que no sé leer y me ofrecieron ayuda", explica.

Ahora, Josefina se enfrenta a un desahucio sin tener una segunda vivienda a la que poder acudir. Entre las dificultades familiares que afronta, cuenta que uno de sus hijos tiene problemas con las drogas y que necesita cuidados constantes. "Es como un bebé que tengo que cuidar", asegura.

Sufre artrosis, lumbalgia, ciática y tendinitis

Ella misma también padece diferentes problemas de salud y tiene reconocida una discapacidad. Sufre artrosis, lumbalgia, ciática y tendinitis. "No puedo hacer nada", lamenta.

El caso de Josefina es uno más de los que han cobrado protagonismo en los últimos días en medio del descontento por la situación de la vivienda. Este mismo martes, coincidiendo con la fecha prevista para su desahucio, la Plataforma de Afectados por la Vivienda de Leganés ha convocado una movilización para tratar de paralizar el lanzamiento y evitar que Josefina tenga que abandonar su casa.

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