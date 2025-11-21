Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

TELEVISIÓN

El 93% de los españoles considera que los medios de comunicación "frenan" la desinformación

El barómetro de UTECA revela que la televisión se consolida como el medio más fiable frente a la desinformación, muy por encima de redes y plataformas, y que la ciudadanía reclama mayor control de contenidos en internet.

Una televisión

El 93% de los españoles considera que los medios de comunicación "frenan" la desinformación | Pexels

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

En pleno debate sobre el impacto de los bulos y las fake news, la ciudadanía mantiene una posición contundente: los medios tradicionales son esenciales para contener la desinformación. Así lo refleja el Barómetro sobre la percepción social de la Televisión en Abierto de UTECA 2025, elaborado por Sigma Dos y la consultora Dos 30 y difundido coincidiendo con el Día Mundial de la Televisión

Según el estudio, el 93% de los participantes considera que, sin televisión, radio y prensa, circularía aún más desinformación, 14 puntos más que hace un año. La percepción se acentúa entre jóvenes de 18 a 34 años, donde llega al 93,9%.

A la hora de identificar las fuentes más fiables ante la desinformación, destacan la televisión (56,6%), la radio (46,5%) y la prensa (38,2%), muy por encima de las redes sociales (11,1%) y las plataformas digitales (4,5%). Para informarse a diario, el patrón se repite: la TV es el canal preferido (68,4%), seguida de prensa (45,5%) y radio (36,9%).

La TV, líder absoluto en credibilidad

Además, ante un acontecimiento de especial relevancia, el 75,1% recurre primero a la televisión, que supera en 40 puntos a las redes sociales. Y en un contexto de alta presión informativa, el 92,6% prefiere la opinión de periodistas profesionales antes que la de influencers.

Entre las acciones más habituales para esquivar la desinformación destaca confirmar datos en medios de TV, prensa y radio (55%), evitar reenviar mensajes no verificados (52,6%) y consultar plataformas especializadas en verificación (34,8%). Solo un 4,1% admite no tomar medidas, porcentaje que baja al 1,4% entre los más jóvenes.

La televisión gratuita no solo se percibe como una fuente de información fiable, sino como un pilar social: el 94,6% la considera un bien de interés general, y el 79,4% sostiene que contribuye a la cohesión social.

Los padres confían más en la televisión que en internet

El barómetro revela también un fuerte contraste entre la confianza en la televisión y la preocupación por la falta de control en internet. El 55,3% de los progenitores elige la televisión como canal preferido para que sus hijos consuman contenidos solos, más de 50 puntos por encima de las redes sociales.

El 85,8% afirma sentirse más tranquilo con sus hijos frente al televisor que navegando en la red, y el 81,5% considera más educativos los contenidos televisivos que los presentes en redes.

La inquietud por los contenidos digitales es elevada: el 90,8% está preocupado por la ausencia de filtros en internet y el 90,7% desearía que se aplicaran los mismos controles que tienen las televisiones.

Declaraciones de UTECA

El presidente de UTECA, Eduardo Olano, valoró los resultados destacando el papel de los medios tradicionales: "El hecho de que la ciudadanía admita por abrumadora mayoría que sin medios de comunicación circularía más desinformación, responsabiliza doblemente a las televisiones por nuestro liderazgo. Ser una referencia nos lleva siempre a extremar el rigor en nuestras informaciones, algo que hacemos desde la convicción de que una sociedad bien informada es una sociedad mejor".

Metodología y contexto

El barómetro se elaboró mediante 1.279 encuestas online a mayores de 18 años, realizadas entre el 1 y el 14 de septiembre.

UTECA, creada en 1998, agrupa a las principales televisiones comerciales en abierto, entre ellas Atresmedia, Mediaset España, DKISS, TEN o Real Madrid TV, que en conjunto gestionan 21 canales de TDT.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El peligro de los algoritmos, la dopamina y la inteligencia artificial protagonizan la tercera jornada de Metafuturo

Metafuturo

Publicidad

Economía

Una televisión

El 93% de los españoles considera que los medios de comunicación "frenan" la desinformación

El SEPE avisa de lo que hay que hacer cada tres meses para mantener el paro

El SEPE alerta de lo que hay que hacer cada tres meses para no perder el paro

Metafuturo

Paul Krugman, los aranceles de Trump y la transición energética: Así ha sido la cuarta jornada de Metafuturo

Oscar López Meta
Metafuturo

Óscar López, tras la multa de 479 millones a Meta: "Europa debate cómo garantizar la trasparencia algorítmica o la responsabilidad de las plataformas"

Imagen creada con ChatGTP
Hipotecas portátiles

Las hipotecas portátiles, la solución con la que Trump quiere acabar con el problema de la vivienda

¿Tienen que cotizar lo mismo personas con hijos y sin hijos?
Pensiones

¿Tienen que cotizar más quienes no tienen hijos? El Pacto de Toledo, a revisión: "El sistema está en el pozo"

Nuestros hijos pagarán las pensiones del mañana, pero entonces en un país con una población envejecida ¿debería cotizar más quién no tiene descendencia?

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg
Redes sociales

Condenan a Meta a pagar 479 millones a los medios españoles por competencia desleal

El juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima parcialmente la petición de los medios al considerar que Meta utiliza datos personales de forma indebida para insertar publicidad en redes sociales.

Metafuturo

El peligro de los algoritmos, la dopamina y la inteligencia artificial protagonizan la tercera jornada de Metafuturo

Edificios en el barrio de Valdebebas, Madrid

El precio medio de la vivienda marca un récord histórico: sube un 12,1% y supera los máximos de 2008

Controlador aéreo

Este es el trabajo en el que puedes cobrar hasta 200.000 euros al año

Publicidad