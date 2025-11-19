Este es el trabajo en el que puedes cobrar hasta 200.000 euros al año

Existen trabajos que combinan un salario elevado con un nivel de responsabilidad excepcional. En algunos casos, los ingresos pueden alcanzar hasta 200.000 euros al año, lo que sitúa estas posiciones entre las mejor remuneradas del país. Además, estos puestos suelen ofrecer beneficios adicionales, como períodos de descanso cuidadosamente regulados, vacaciones amplias, formación continua y posibilidades de desarrollo profesional.

Eso sí, cualquier error en estos trabajos puede tener consecuencias graves, lo que explica que la selección para acceder a estos puestos sea estricta y requiera superar procesos altamente competitivos.

¿En qué trabajo puedes cobrar hasta 200.000 euros al año?

Los controladores aéreos son uno de los empleos mejor pagados de España. Su función es planificar, organizar, gestionar, ejecutar y supervisar los aspectos operativos del control del tránsito aéreo, garantizando la seguridad y eficiencia en el movimiento de aeronaves. Por ello, es un puesto de gran responsabilidad en el que hay que estar alerta y, a veces, tomar decisiones rápidas.

Además de tener un rol clave en el tráfico aéreo, lo que permite a estos profesionales promocionar y llegar a ganar un sueldo de más de 200.000 euros anuales, también supone tener muchos días libres, en concreto, 48 días de vacaciones al año.

Tipos de controladores aéreos

Dentro de los aeropuertos, hay distintos tipos de controladores aéreos:

Controladores de ruta : vigilan en todo momento el espacio aéreo bajo su responsabilidad. Su labor consiste en coordinar los vuelos que entran y salen de su zona, asegurando un seguimiento y control preciso de todas las aeronaves que operan dentro de sus límites.

: vigilan en todo momento el espacio aéreo bajo su responsabilidad. Su labor consiste en coordinar los vuelos que entran y salen de su zona, asegurando un seguimiento y control preciso de todas las aeronaves que operan dentro de sus límites. Controladores de superficie : señalan a los pilotos los caminos a seguir para llegar a la pista de despegue o, al aterrizar, a la zona de estacionamiento asignada.

: señalan a los pilotos los caminos a seguir para llegar a la pista de despegue o, al aterrizar, a la zona de estacionamiento asignada. Controladores de torre : gestionan las autorizaciones de despegue y aterrizaje de todas las aeronaves, aplicando las normas de vuelo visual y analizando las condiciones meteorológicas.

: gestionan las autorizaciones de despegue y aterrizaje de todas las aeronaves, aplicando las normas de vuelo visual y analizando las condiciones meteorológicas. Controladores de llegada : orientan a los pilotos en su descenso, proporcionando detalles sobre la ubicación exacta de la pista y las condiciones meteorológicas.

: orientan a los pilotos en su descenso, proporcionando detalles sobre la ubicación exacta de la pista y las condiciones meteorológicas. Controladores de autorizaciones de vuelo: se encargan exclusivamente de la autorización de salidas, ya que cualquier retraso en el proceso de despegue puede impactar en la programación del resto de los vuelos.

Teniendo en cuenta todo esto, no hay un salario fijo. En el sector público, los sueldos de los controladores aéreos están establecidos en el Convenio Colectivo de la Entidad Pública Empresarial Enaire, y suelen estar entre 50.000 y 100.000 euros al año.

Sin embargo, quienes cuentan con varias licencias y formación adicional pueden superar los 200.000 euros anuales.

