Paul Krugman, los aranceles de Trump y la transición energética: Así ha sido la cuarta jornada de Metafuturo

El Nobel de Economía Paul Krugman ha sido una de las voces más esperadas en la cuarta jornada de Metafuturo 2025, celebrada en el Ateneo de Madrid. El economista estadounidense ha cargado contra la política arancelaria de Donald Trump. "El epicentro de la locura del mundo es mi propio país", ha afirmado. Krugman anticipa además un riesgo político: "Se están convirtiendo en una especie de régimen autoritario. Su modelo es el de Orbán en Hungría o algo parecido".

Krugman ha asegurado que la inestabilidad generada por el líder republicano ha hecho que EEUU "deje de ser un socio fiable". Además, anticipa que intentará "saltarse la Constitución" para buscar un tercer mandato.

Endesa: "Hoy en día es impensable que se produzca otro apagón"

La transición energética también ha estado en el centro del debate esta jornada. El consejero delegado de Endesa, José Bogas Gálvez, ha defendido un modelo equilibrado: "Puede ser y debe ser nuclear y renovables hasta que consigamos una serie de cosas que estabilicen el sistema, que den seguridad y fiabilidad al suministro". Durante su intervención ha destacado que "el sector eléctrico está inmerso en la transición energética a un modelo más sostenible basado en la descarbonización".

Preguntado sobre la posibilidad de que se vuelva a producir un nuevo apagón ha contestado tajante que no: "Se han puesto más medios. Hoy en día es impensable que pudiera volver a ocurrir otro apagón".

Desde el sector de las telecomunicaciones, el CEO de Cellnex España, Alfonso Álvarez, ha subrayado la necesidad de más inversión en infraestructuras: "Hay que invertir mucho dinero, y ahí llegan los problemas". Aun así, ha elogiado la red española, que “tiene pocas que le lleguen a su nivel".

El cierre de la jornada ha corrido a cargo de Iñaki Fernández, CEO y fundador de la promotora LetsGo, quien ha mostrado cómo la tecnología también está transformando el mundo del espectáculo: "Hemos roto el formato al romper la cuarta pared. Los actores actúan en medio del público, lo que genera una simbiosis con el espectador. Lo más difícil del teatro es generar emociones, y en nuestro espectáculo la gente llora".

Mañana, Metafuturo 2025 se traslada a Barcelona para su última jornada.

