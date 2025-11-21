Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Paro

El SEPE alerta de lo que hay que hacer cada tres meses para no perder el paro

Un nuevo trámite periódico será imprescindible para quienes perciben prestaciones por desempleo y quieren mantenerlas sin interrupciones.

SEPE aviso

El SEPE avisa de lo que hay que hacer cada tres meses para mantener el paroImagen creada con inteligencia artificial

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido un nuevo requisito que afecta a las personas que hayan accedido a un subsidio por desempleo desde noviembre de 2024. La medida obliga a los beneficiarios a presentar una declaración responsable cada tres meses, mediante la cual deben acreditar que siguen cumpliendo los requisitos necesarios para percibir la prestación.

El objetivo de este trámite es asegurar que los perceptores del subsidio permanecen en situación de desempleo, no superan los límites de ingresos y mantienen las cargas familiares declaradas. Con este seguimiento trimestral, el SEPE busca prevenir fraudes, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar que las ayudas lleguen realmente a quienes más las necesitan.

Qué es la declaración responsable del SEPE

La declaración responsable es un documento en el que el beneficiario confirma que su situación personal, económica y laboral no ha cambiado desde la última revisión. Aunque es un trámite sencillo, resulta esencial para mantener el paro.

Esta obligación afecta a todas las personas que hayan comenzado a percibir un subsidio desde noviembre de 2024. Quienes tengan prestaciones reconocidas con anterioridad seguirán bajo el sistema anterior, sin necesidad de presentar esta declaración trimestral.

Cómo y dónde presentar la declaración responsable

El proceso debe realizarse cada tres meses, coincidiendo con la solicitud de prórroga del subsidio. Existen dos formas de realizar el trámite:

Online, a través de la sede electrónica del SEPE, utilizando Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Desde esta plataforma, el usuario puede rellenar y enviar el formulario de manera inmediata, evitando desplazamientos y retrasos.

Presencial, solicitando cita previa en una oficina del SEPE o en el Servicio Autonómico de Empleo correspondiente. Esta opción se mantiene disponible para quienes prefieran la atención personal.

Este sistema permite renovar la prestación de forma cómoda, rápida y segura, adaptándose tanto a quienes utilizan medios digitales como a quienes prefieren la atención presencial.

Qué ocurre si no se presenta la declaración a tiempo

No presentar la declaración dentro del plazo establecido puede tener consecuencias directas. El SEPE puede suspender el pago de la prestación e incluso reclamar las cantidades indebidamente percibidas.

Por ello, se recomienda anotar las fechas de renovación y consultar con frecuencia la información disponible en la sede electrónica del SEPE. Cumplir con los plazos asegura que la prestación continúe sin interrupciones ni sanciones.

El procedimiento forma parte de la estrategia del SEPE para mejorar la gestión de las prestaciones y evitar fraudes. La declaración periódica permite un uso más responsable de los recursos públicos y garantiza una mayor transparencia en la entrega de ayudas a quienes mantienen una situación real de desempleo.

Además, fortalece la colaboración entre administración y ciudadanos, facilitando un seguimiento más ágil, justo y efectivo de las prestaciones.

Claves para mantener el subsidio por desempleo

Algunas recomendaciones para conservar la prestación sin interrupciones:

  • Renueva tu prestación cada tres meses mediante la declaración responsable.
  • Utiliza la sede electrónica del SEPE para agilizar el trámite y evitar desplazamientos.
  • Comprueba tus datos personales y económicos antes de enviar la declaración.
  • Respeta los plazos establecidos para no interrumpir el cobro del subsidio.

Seguir estas pautas permitirá garantizar la continuidad del paro y recibir las ayudas por desempleo de forma segura, ágil y transparente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paul Krugman, los aranceles de Trump y la transición energética: Así ha sido la cuarta jornada de Metafuturo

Metafuturo

Publicidad

Economía

El SEPE avisa de lo que hay que hacer cada tres meses para mantener el paro

El SEPE alerta de lo que hay que hacer cada tres meses para no perder el paro

Metafuturo

Paul Krugman, los aranceles de Trump y la transición energética: Así ha sido la cuarta jornada de Metafuturo

Oscar López Meta

Óscar López, tras la multa de 479 millones a Meta: "Europa debate cómo garantizar la trasparencia algorítmica o la responsabilidad de las plataformas"

Imagen creada con ChatGTP
Hipotecas portátiles

Las hipotecas portátiles, la solución con la que Trump quiere acabar con el problema de la vivienda

¿Tienen que cotizar lo mismo personas con hijos y sin hijos?
Pensiones

¿Tienen que cotizar más quienes no tienen hijos? El Pacto de Toledo, a revisión: "El sistema está en el pozo"

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg
Redes sociales

Condenan a Meta a pagar 479 millones a los medios españoles por competencia desleal

El juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima parcialmente la petición de los medios al considerar que Meta utiliza datos personales de forma indebida para insertar publicidad en redes sociales.

Metafuturo
Metafuturo

El peligro de los algoritmos, la dopamina y la inteligencia artificial protagonizan la tercera jornada de Metafuturo

Hoy, la tercera jornada de Metafuturo, el foro organizado por Atresmedia, ha estado centrada en la influencia de los algoritmos en el día a día de los ciudadanos y de los retos y oportunidades de la inteligencia artificial.

Edificios en el barrio de Valdebebas, Madrid

El precio medio de la vivienda marca un récord histórico: sube un 12,1% y supera los máximos de 2008

Controlador aéreo

Este es el trabajo en el que puedes cobrar hasta 200.000 euros al año

Matrícula FP 2026 -2027

Así puedes conseguir la matrícula de FP gratis para el próximo curso 2026 - 2027

Publicidad