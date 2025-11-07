Antena 3 suma 12 años consecutivos como la televisión mejor valorada de España

Antena 3 consolida su liderazgo como la televisión más vista y mejor valorada en España. Por duodécimo año consecutivo, la cadena de Atresmedia encabeza el Estudio de Imagen de Personality Media, basado en más de 20.000 entrevistas, que la sitúa como la televisión preferida de los españoles. En 2025, Antena 3 lidera 10 de las 11 categorías analizadas, reafirmando su posición como referente de calidad televisiva y sumando este reconocimiento a su dominio absoluto de audiencia durante las últimas cuatro temporadas consecutivas.

La cadena destaca especialmente en atributos como 'Buenos presentadores' (28%), 'Gusta a todos los públicos' (26%), 'Entretenida' (26%), 'Programación variada' (26%), 'Mejores programas informativos' (28%), 'Mayor calidad' (26%), 'Informativos de mayor credibilidad' (24%), 'Me identifico con su programación' (21%), 'Innovadora' (20%) y 'Cadena preferida' (16%).

Atresmedia, líder en calidad televisiva

El grupo Atresmedia vuelve a situarse como líder en calidad frente a su principal competidor, cuyas cadenas se mantienen en las últimas posiciones del ranking en la mayoría de las categorías.

El informe de Personality Media, que analiza los principales espacios de Day Time y Prime Time, coloca a Antena 3 en la cima de los programas mejor valorados, consolidando la reputación del grupo por la excelencia de su contenido.

Antena 3 Noticias, el informativo más valorado

La marca informativa de Antena 3 vuelve a situarse en lo más alto en todos los parámetros de calidad y credibilidad. Antena 3 Noticias es el informativo más creíble, entretenido, moderno e innovador, con los mejores presentadores y expertos de opinión. Además, es el que más gusta visualmente, con el que los espectadores más se identifican y el que se percibe como más responsable socialmente. En definitiva, es el informativo mejor valorado de la televisión española.

Asimismo, laSexta Noticias se posiciona como segunda opción en atributos como 'Contenido innovador' y “Moderno'. Los espectadores de ambas cadenas valoran sus informativos muy por encima de los de la competencia.

En el ámbito de los programas de actualidad matinal, 'Espejo público' y 'Al rojo vivo' destacan entre los más reconocidos por su rigor informativo, la credibilidad de sus presentadores y colaboradores, y por ser respetuosos, innovadores y de alta calidad.

'Pasapalabra', 'El Hormiguero' y 'Tu cara me suena': los favoritos de los espectadores

Entre los programas más valorados, 'Pasapalabra' (44%) encabeza de nuevo el ranking como el espacio de mayor calidad televisiva, destacando especialmente entre los menores de 45 años: 49% entre los menores de 20, 47% en el grupo de 21 a 35 años y 43% entre los de 36 a 45. Le siguen 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (37%) y Antena 3 Noticias (35%).

En Prime Time, el líder indiscutible es 'El Hormiguero', que no solo mantiene su supremacía en audiencia, sino también en valoración de calidad. El programa de Pablo Motos es además el más conocido de la televisión, con un 93% de notoriedad entre los encuestados.

El Top 5 de programas mejor valorados del Prime Time lo completan 'Equipo de investigación' y 'Tu cara me suena', logrando que Atresmedia coloque tres de los cinco contenidos más valorados de la televisión española.

