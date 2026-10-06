2 de cada 10 jóvenes entre 16 y 35 años no ahorran ni un euro al mes

El empobrecimiento de los jóvenes españoles es una realidad. Según datos de la 'Encuesta Funcas 2026 sobre la cultura y las conductas financieras', dos de cada diez jóvenes de entre 16 y 35 años no ha logrado ahorrar ni un solo euro en los primeros seis meses de 20206.

La compra de una vivienda es el principal objetivo de muchos jóvenes y el principal motivo para intentar ahorrar. De hecho, el 33% de los jóvenes que consigue ahorrar lo hace precisamente reservando una parte de sus ingresos para adquirir un inmueble, aunque otros datos apuntan a que para poder comprar una casa habría que invertir mucho dinero. En Madrid habría que ganar más de 4.500 euros.

Otro 25% destina a partes iguales a imprevistos o a planificar viajes y vacaciones. Eso que muchos han recortado este año el presupuesto en vacaciones.

¿Cuánto ahorran los jóvenes?

Según el informe publicado por FUNCAS y teniendo en cuenta los seis primeros meses del año, este es el ahorro de los jóvenes entre 16 y 35 años. El 20% no consigue ahorrar nada, el 23% logra ahorrar entre 1 euro y 300€, el 26% ha logrado ahorrar entre 301€ y 1.000€, el 17% de los jóvenes ahorra entre 1.001€ y el 13% ahorra más de 3.000€. Son datos del acumulado entre enero y junio de 2026.

Ahorro según nivel educativo

Otra de las conclusiones de este informe es que, según el nivel educativo y la formación de los jóvenes, se consigue ahorrar más o menos dinero. La diferencia es abismal en la capacidad de ahorro. Por ejemplo en el caso de las mujeres, si nos fijamos en las mujeres universitarias podemos ver que consiguen ahorrar de media 2.265 euros frente a los 243 euros de aquellas jóvenes que no tienen estudios superiores.

En el caso de los hombres, la diferencia se marca en los 2.573 euros para los hombres universitarios frente a los 723 euros de aquellos chicos jóvenes que no tienen estudios profesionales o superiores.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.