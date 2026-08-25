La pobreza se dispara en los hogares: uno de cada tres menores está en riesgo de exclusión

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza. En España, casi 3 de cada 10 menores de 18 años han vivido bajo el umbral de la pobreza, una realidad que se intensifica en los hogares con niños. La pobreza alcanza el 23% frente al 17% de los hogares en los que no hay menores.

La situación no se limita a los ingresos. La pobreza infantil también se traduce en privaciones que afectan a la vida cotidiana y al desarrollo educativo.

Un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), elaborado a partir de los microdatos de la Encuetas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que analiza el periodo entre 2008 y 2025, pone el foco en una realidad especialmente preocupante: la penalización económica de tener hijos es mucho mayor entre los hogares jóvenes.

Según el estudio, un hogar cuya persona tiene menos de 30 años y tiene hijos presenta una probabilidad de sufrir carencia material y social severa 7,26 puntos superior a la de un hogar de la misma edad sin hijos. Una diferencia que se reduce a 0,71 puntos entre los hogares de 30 a 44 años y a 1,16 puntos entre los mayores de 45.

La carencia material y social mide la incapacidad de un hogar para acceder a al menos 7 de 13 bienes y condiciones básicos. La menos capacidad de ahorro, los empleos más inestables y la dificultad para acceder a una vivienda adecuada hacen que a llegada de un hijo tenga un impacto especialmente fuerte en las primeras etapas de la vida adulta.

El problema trasciende a estos hogares. España registra la tasa AROPE infantil más alta de la Unión Europea: cerca del 30% de los menores están en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,33% de media. En 2025, 2,07 millones de niños y adolescentes vivían abajo el umbral de pobreza relativa. La tasa de pobreza infantil ha alcanzado el 28,33%, por encima del 27,11% registrado en 2008.

El coste social de esta situación alcanza el 5,1% del PIB y evidencia que tener trabajo, por sí solo, no siempre basta garantizar una vida digna cuando los hogares afrontan el coste de criar a sus hijos.