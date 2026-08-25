Pobreza infantil
La pobreza se dispara en los hogares: uno de cada tres menores está en riesgo de exclusión
España es el país que tiene la tasa más alta de pobreza en el empleo en hogares con niños. Una vulnerabilidad añadida cuando los padres tienen menos de 30 años.
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Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza. En España, casi 3 de cada 10 menores de 18 años han vivido bajo el umbral de la pobreza, una realidad que se intensifica en los hogares con niños. La pobreza alcanza el 23% frente al 17% de los hogares en los que no hay menores.
La situación no se limita a los ingresos. La pobreza infantil también se traduce en privaciones que afectan a la vida cotidiana y al desarrollo educativo.
Un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), elaborado a partir de los microdatos de la Encuetas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que analiza el periodo entre 2008 y 2025, pone el foco en una realidad especialmente preocupante: la penalización económica de tener hijos es mucho mayor entre los hogares jóvenes.
Según el estudio, un hogar cuya persona tiene menos de 30 años y tiene hijos presenta una probabilidad de sufrir carencia material y social severa 7,26 puntos superior a la de un hogar de la misma edad sin hijos. Una diferencia que se reduce a 0,71 puntos entre los hogares de 30 a 44 años y a 1,16 puntos entre los mayores de 45.
La carencia material y social mide la incapacidad de un hogar para acceder a al menos 7 de 13 bienes y condiciones básicos. La menos capacidad de ahorro, los empleos más inestables y la dificultad para acceder a una vivienda adecuada hacen que a llegada de un hijo tenga un impacto especialmente fuerte en las primeras etapas de la vida adulta.
El problema trasciende a estos hogares. España registra la tasa AROPE infantil más alta de la Unión Europea: cerca del 30% de los menores están en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,33% de media. En 2025, 2,07 millones de niños y adolescentes vivían abajo el umbral de pobreza relativa. La tasa de pobreza infantil ha alcanzado el 28,33%, por encima del 27,11% registrado en 2008.
El coste social de esta situación alcanza el 5,1% del PIB y evidencia que tener trabajo, por sí solo, no siempre basta garantizar una vida digna cuando los hogares afrontan el coste de criar a sus hijos.
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