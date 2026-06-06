El negocio de los particulares con la visita del Papa: habitaciones disparadas, plazas de garaje por 200 euros y pisos por las nubes

El impacto económico de la visita del Papa León XIV a nuestro país es evidente. Alta ocupación hotelera, medios de transporte llenos y particulares que aprovechan la oportunidad para hacer negocio. Erika vive en Paseo de la Castellana 138, frente a la Plaza de Lima, y alquila su salón a aquellos que quieran ver la vigilia de los jóvenes lo más cerca posible.

Un salón con vistas al escenario

El Santiago Bernabéu por un lado y el Paseo de la Castellana por el otro. "Lo que ofrecemos es abrir las puertas de nuestra casa para que vengan a ver al Papa, todo lo que es la tarde-noche", asegura la propietaria. El precio es de 500 euros por familia, ya que no se descarta la presencia de varias en el gran salón. A cambio, promete una experiencia única con acceso directo a la calle del evento, además de refrescos, copas y merienda.

Habitaciones y garajes a precio de oro

No es el único caso. En los alrededores de la Plaza de Lima proliferan los anuncios de particulares que alquilan habitaciones por hasta 300 euros la noche. Incluso hay quienes ofrecen plazas de garaje por 200 euros al día. Uno de las propietarios asegura que apenas se han interesado por el anuncio "debido al precio", sospecha. Por ello, se plantea retirar el anuncio.

También se anuncian pisos completos que alcanzan los 1250 euros por solo dos noches. Un precio que, de normal, se pagaría por un mes completo.

Sofás de alquiler

Para quienes buscan una opción más económica, también hay sofás en alquiler por 50 euros. En la calle, las opiniones están divididas. Algunos ven bien sacar provecho, otros consideran que los precios son excesivos. Lo que está claro es que ver al Papa de cerca puede salir muy caro. Tanto que, antes de pagar, más de uno tendrá que santiguarse.

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