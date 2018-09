Usain Bolt llama en directo a la televisión del Manchester United... ¡y se piensan que es una broma!

Usain Bolt llamó a la televisión oficial del Manchester United después de la victoria de los 'red devils' ante el Middlesbrough. La presentadora del programa cogió la llamada algo incrédula, ya que dio paso, ni más ni menos, que a Usain Bolt, de Jamaica. "Usain de Jamaica" ofreció su particular versión del encuentro, asegurando que se vio "al viejo Manchester United". "Presionaron, perseveraron, se sobrepusieron... Fue un gran partido", aseguró. Pensando que era una broma, la presentadora acabó la entrevista preguntando a sus compañeros: "¿Era Bolt?". Después, el propio Bolt puso en su cuenta de Twitter que, efectivamente, era él y no otro el que llamó, lo que acabó con una disculpa de la presentadora.

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 31 de diciembre de 2016

Sorry Usain - we didn't think it was you! Enjoy your celebrations in Jamaica & call again after West Ham on Monday night! https://t.co/64hfB6l5Gk — Mandy Henry (@MandyHenryMedia) 31 de diciembre de 2016

