Selfie mortal a 5.000 metros de altura: se quita el arnés para hacerse un foto, resbala y cae al vacío

Un alpinista de 31 años ha fallecido en la montaña Nama, en la provincia china de Sichuan, tras quitarse el arnés de seguridad para hacerse un selfie y precipitarse desde unos 200 metros de altura. El suceso quedó registrado en vídeo por uno de sus compañeros y está siendo investigado por las autoridades del país.

Según el medio local Shanghai Daily todo ocurrió cuando el hombre decidió desatarse de la cuerda que lo unía al resto del grupo en una zona nevada cerca de una grieta. El objetivo: tomarse una selfie con el paisaje de fondo. Sus compañeros graban la escena, pero no pueden hace nada para frenar su caída cuando pierde el equilibrio.

La montaña Nama, con 5.588 metros de altitud, es un destino turístico muy popular en Sichuan. Forma parte de rutas de una semana de duración en temporada de mayo a noviembre. Desde su cima se divisan otras cumbres de la región, incluida la cima Gongga, de más de 7.000 metros, la más alta de esta provincia cercana al Tíbet y una de las más elevadas del planeta.

Expedición no registrada

Horas después de la caída, el cuerpo sin vida fue hallado sin vida a una altitud de 5.300 metros. Las autoridades locales aún no han desvelado su identidad, pero sí confirmaron que el grupo no había registrado oficialmente la expedición, un trámite obligatorio en esa región que permite controlar el número de ascensos. La Oficina Municipal de Educación y Deportes de Kangding señaló esta omisión como un factor de riesgo.

El trágico suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad en las zonas turísticas de alta montaña y el riesgo de conductas imprudentes motivadas por la búsqueda de imágenes espectaculares para redes sociales. Una prueba más de que en la alta montaña cualquier descuido puede acabar en tragedia.

