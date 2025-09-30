Alpinismo
Carlos Soria, tras conquistar el Manaslu: "Me he dado cuenta que tengo 86 años"
El alpinista abulense atiende a Antena 3 Deportes a su llegada a España, después de conquistar el Manaslu (8.163 metros) a sus 86 años.
Carlos Soria es leyenda viva del alpinismo mundial, a sus 86 años ha logrado coronar el Manaslu (8.163 metros), una gesta que le convierte en la persona de más edad en alcanzar una cumbre de más de 8.000 metros, superando al japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años.
Para Carlos Soria la vida no se mide en años sino en cumbres conquistadas, por esa razón se muestra feliz al regresar a España tras hacer historia en Nepal. Nuria Briongos, periodistas de Antena 3 Deportes, ha estado allí para recibir al alpinista abulense y recoger sus primeras impresiones en territorio español.
"Muy duro, he tenido muchos problemas. Llevo una prótesis en la boca y se me rompió a los cuatro días. Las piernas... me he dado cuenta que tengo 86 años. No lo creía, pero ahora ya sí", asegura Carlos Soria ante el micrófono de Antena 3 Deportes.
La gran pregunta es cuál será la siguiente aventura de Carlos Soria, ya que su mujer da por hecho que esta no ha sido su última expedición.
"Me dijo que era la última expedición que hacía, pero no me lo creo", asegura Cristian Gómez, la mujer de Carlos Soria.
El propio Carlos Soria, con tremenda humildad, asegura que ahora toca "seguir viviendo al máximo, subir 'montañitas' e ir al monte como me gusta". El alpinista español ha conquistado 13 ochomiles a lo largo de su vida, solo le quedan por coronar dos: el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet.
Los 13 ochomiles ascendidos por Carlos Soria
Nanga Parbat (8.125), Pakistán, 1990, 51 años
Gasherbrum II (8.035), China/Pakistán, 1994, 55 años
Cho Oyu (8.201), China/Nepal, 1999, 60 años
Everest (8.848), China/Nepal, 2001, 62 años
K2 (8.611), China/Pakistán, 2004, 65 años
Broad Peak (8.047), China/Pakistán, 2007, 68 años
Makalu (8.465), China/Nepal, 2008, 69 años
Gasherbrum I (8.068), China/Pakistán, 2009, 70 años
Manaslu (8.156), Nepal, 2010, 71 años
Lhotse (8.516), China/Nepal, 2011, 72 años
Kanchenjunga (8.586), Nepal, 2014, 75 años
Annapurna (8.091), Nepal, 2016, 77 años
Manaslu (8.156), Nepal, 2025, 86 años
