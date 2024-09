Tom Pagès desafía la gravedad: realiza un salto en moto en parapente en los Alpes franceses

El piloto francés de motocross freestyle, Tom Pagès, ha vuelto a sorprender al mundo con una nueva hazaña de alto riesgo y adrenalina, esta vez en el majestuoso paisaje de Les Portes du Soleil, en los Alpes franceses.

En colaboración con la marca Red Bull, Pagès combinó el freestyle sobre su motocicleta con un salto en parapente, elevando sus acrobacias a un nuevo nivel. El piloto sigue consolidándose como uno de los pioneros en la fusión de disciplinas extremas.

Una combinación inédita: moto y parapente

En esta ocasión, Pagès no solo ejecutó impresionantes trucos aéreos con su moto, sino que además añadió un componente completamente nuevo a su repertorio: el parapente.

El salto, que ha sido documentado por Red Bull, tuvo lugar a más de 2.000 metros de altura en la estación de esquí de Les Portes du Soleil.

Pagès se acopló a un parapente que le permitió planear suavemente entre las montañas, ofreciendo una vista espectacular tanto para el piloto como para los espectadores.

"Nunca había hecho parapente, tuve que aprender"

"Este proyecto fue una locura desde el principio", declaró Pagès tras la hazaña. "Me he tirado de helicópteros, he hecho paracaidismo, salto base...pero nunca había hecho parapente. Combinar el freestyle en moto con el parapente era algo que siempre había soñado, pero hacerlo en un lugar tan increíble como los Alpes lo llevó todo a otro nivel".

Preparación y desafíos en los Alpes

Este proyecto requirió una minuciosa preparación y meses de entrenamientos intensivos. La coordinación entre los saltos en moto y el manejo del parapente presentó desafíos únicos para Pagès y su equipo, quienes tuvieron que trabajar en sincronía perfecta para garantizar tanto la seguridad como el éxito del salto.

"Despegar fue lo más crítico, pero lo que más miedo me daba eran el vuelo y el aterrizaje"

"La precisión fue clave. Cualquier error en el momento del salto podría haber tenido graves consecuencias", explicó el piloto, que destacó la importancia de mantener la calma y la concentración en todo momento.

"El despegue necesitó de muchos ensayos, porque la vela tiraba de la moto y me desequilibraba. Pero lo que me daba más miedo eran el vuelo y el aterrizaje, cuando estás a esa altura, no puedes permitirte ni un solo fallo".

Una nueva era para el motocross freestyle

Con este nuevo hito, Pagès reafirma su posición como uno de los pilotos más innovadores del motocross freestyle. Su capacidad para combinar disciplinas extremas y crear nuevos desafíos redefine continuamente los límites del deporte. Red Bull, siempre al frente de los deportes extremos, ha sido un socio clave en esta aventura, proporcionando el apoyo logístico y técnico para que la hazaña se hiciera realidad.

"Esto es solo el comienzo. Siempre estoy buscando nuevas formas de empujar los límites y sorprender al público", concluyó Pagès, dejando entrever que, aunque este salto fue impresionante, lo mejor está aún por venir.

Esta hazaña marca un antes y un después en la historia del motocross freestyle, fusionando deportes aéreos y de motor en un espectáculo inédito que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com