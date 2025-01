Zverev defiende a Djokovic tras los abucheos de algunos aficionados: "No silbéis a un jugador cuando se retira por una lesión"

La retirada de Novak Djokovic en las semifinales del Open de Australia ante Alexander Zverev no fue entendida por algunos aficionados presentes en la Rod Laver Arena que decidieron despedir a la leyenda serbia con pitos y abucheos. Una reacción lamentable y fuera de cualquier lógica con un jugador lesionado y, en el caso de Nole, el tenista con más títulos del grand slam oceánico (10).

Su rival, el alemán Alexander Zverev, fue tajante al atender a Jim Courier a pie de pista tras la retirada del serbio a la hora y 21 minutos de partido.

"Por favor, no abuchéeis a un jugador cuando se retira lesionado. Sé que todo el mundo pagó una entrada y quiere ver, con suerte, un partido a cinco sets. Pero tienes que entender que Novak Djokovic es alguien que ha dado todo por este deporte durante los últimos 20 años, absolutamente toda su vida. Ha ganado este torneo con un desgarro abdominal y con una lesión en el isquiotibial. Si no puede continuar un partido de tenis, realmente significa que no puede continuar un partido de tenis. Así que, por favor, sean respetuosos y muestren algo de amor por Novak también", indicó el tenista alemán.

Djokovic dijo basta tras entregar un disputado primer set, resuelto en el tie-break y que Nole entregó al estrellar una volea clara en la red cuando parecía tener ganador el punto. El serbio saltó a la Rod Laver Arena con un visible vendaje en el muslo de la pierna izquierda, fruto de la rotura que sufrió ante Carlos Alcaraz en el duelo del pasado martes.

"No he tocado una pelota desde el partido con Alcaraz hasta una hora del partido de hoy. Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí. Los medicamentos, el trabajo del fisio, los medicamentos y el vendaje ayudaron. hoy sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor", explicó Djokovic en la sala de prensa.

"Si hay un jugador al que respeto en el circuito es Novak. Siempre que le he necesitado hasta estado ahí. El año pasado estuvimos hablando un buen rato en Shanghái cuando tenía problemas", explicó Zverev a Jim Courier.

Con la victoria, Zverev se convierte en el tercer alemán en la Era Abierta en alcanzar la final del Abierto de Australia, y se unió a sus compatriotas Boris Becker y Rainer Schuettler. Su rival en la gran final de este domingo se conocerá tras la conclusión del choque que se enfrentará al campeón vigente, el italiano Jannik Sinner (1), con el estadounidense Ben Shelton (21).

