Thiem recuerda lo que sintió tras jugar las finales de Roland Garros ante Nadal: "Es una de las peores cosas que he experimentado"

Dominic Thiem explicó con todo tipo de detalles lo que sintió las dos veces que se enfrentó a Rafa Nadal en la final de Roland Garros, partidos en los que perdió ante el rey de la tierra y de la Philippe Chatrier, quien se retiró con 14 títulos en las 14 finales que disputó en la tierra parisina.

El austriaco se confesó en un podcast sobre la sensación de jugar ante el español en la pista central de Roland Garros, donde jugó las finales de 2018 y 2019 ante Rafa.

"El público se volvía loco con el speaker: 'Ganador de 2005, 2006, 2007, 2008... Ya pensabas que habías perdido el partido"

"Sales a la pista central y el speaker te presenta a ti, y dice, no sé: 'Ganador de nueve títulos ATP...'. Y la afición empieza a aplaudir. Después presenta a Rafa: 'Ganador del Roland Garros, 2005, 2006, 2007, 2008...' Y el público empieza a volverse loco. Y sigue: '10, 11, 12'. La gente ya enloquece del todo, y piensas: 'Ya he perdido el partido'... Es una de las peores cosas que he experimentado", explicó Thiem entre risas.

Thiem ganó el US Open 2020

En el periodo de 2016 a 2019, 'Domi' llegó a jugar cuatro semifinales consecutivas, pisando la final en 2018 y 2019, ediciones en las que jugó y perdió ante Nadal: 4-6, 3-6 y 2-6 en 2018 y 3-6, 7-5, 1-6 y 1-6 en 2019. Thiem sí que jugó y ganó una final en el US Open 2020 tras remontar dos sets a Alexander Zverev. Eso sí, se quedó muy cerca de ganar el Open de Australia ese mismo año, pero cayó en la final del Open de Australia. Thiem también se proclamó campeón del Masters de Indian Wells en 2019 y claudicó hasta dos veces en Madrid (2018 y 2019).

Aun así, Dominic se retiró habiendo ganado hasta seis partidos oficiales a Rafa Nadal, cuatro en tierra batida y dos en pista dura. El balear, a su vez, le venció hasta en 11 ocasiones.

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