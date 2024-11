Simona Halep, tras la sanción a Swiatek por dopaje: "¿Por qué hay una diferencia tan grande en el trato y el juicio?

El mundo del tenis vivió un terremoto el pasado jueves al hacerse público que Iga Swiatek, número 2 e la WTA, había aceptado un mes de sanción después de dar positivo por trimetazidine (TMZ) en una muestra tomada el pasado mes de agosto durante un periodo sin competición. La información fue confirmada por la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), organismo que, tras entrevistarse con la jugadora y su entorno y de llevar a cabo investigaciones y análisis en dos laboratorios acreditados por la AMA, concluyó que el positivo se produjo de manera no intencionada al contaminarse Swiatek debido a la ingesta de un medicamento que había estado tomando para combatir el 'jet lag' y los problemas de sueño.

La suspensión se extendió desde el 2 de septiembre al 4 de octubre, perdiéndose Swiatek tres torneos en Seúl, Pekín y Wuhan; y perdiendo también el premio económico del Abierto de Cincinnati que se celebró justo después de la toma de la muestra.

El positivo de la tenista polaca y ganadora de cuatro Roland Garros y un US Open, ha generado malestar en otras jugadores, como la rumana Simona Halep, quien fue sancionado en 2022 por cuatro años tras dar positivo por Roxadustat, un medicamento que está indicado en el tratamiento de pacientes adultos que presenten anemia.

La ganadora de dos grand slam -Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019- denunció en sus redes sociales en doble baremo de la ITIA.

"Estoy sentada e intentando comprender, pero me resulta realmente imposible comprender algo así. Me pongo de pie y me pregunto: ¿por qué hay una diferencia tan grande en el trato y el juicio? No puedo encontrar y no creo que pueda haber una respuesta lógica. Solo puede ser mala voluntad por parte de la ITIA, la organización que ha hecho absolutamente todo para destruirme a pesar de la evidencia. Realmente quería destruir los últimos años de mi carrera, quería algo que nunca imaginé que sería deseado", comienza Simona Halep en su comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"Siempre creí en el bien, creí en la justicia de este deporte, creí en la bondad. Fue doloroso, es doloroso y tal vez la injusticia que me hicieron siempre será dolorosa. ¿Cómo es posible que en casos idénticos que sucedieron al mismo tiempo la ITIA tuviera enfoques completamente diferentes en mi detrimento? ¿Cómo podía aceptar que la WTA y el consejo de jugadoras no quisieran devolverme el ranking que merecía? Perdí dos años de mi carrera, perdí muchas noches sin dormir, pensamientos, angustias, preguntas sin respuestas... pero gané justicia. Resultó que fue una contaminación y que el pasaporte biológico fue una pura invención", denuncia Halep.

"Me siento decepcionada, me siento enojada, me siento frustrada, pero no me siento mal ni siquiera ahora. Agradezco el apoyo y el amor incondicional de quienes han estado a mi lado todos los días. ¡GRACIAS!", concluye la tenista rumana.

Kyrgios, irónico: "La excusa que podemos usar es que no sabíamos"

Nick Kyrgios, quien ya fue bastante claro con la sanción impuesta a Sinner por su positivo en un control en Indian Wells, tiró nuevamente de ironía con el caso de Swiatek.

"La excusa que todos podemos utilizar es que no sabíamos. Simplemente no sabíamos. Los profesionales del más alto nivel del deporte ahora pueden decir simplemente 'no sabíamos'", ironiza el australiano.

Tara Moore, tenista británica y sancionada durante año y medio, también cargó contra la decisión de la ITIA.

"A mí me costó 19 meses 'gestionar los cambios en mi equipo'. No olvidéis que lo mío también fue una contaminación y que dos personas más también dieron positivo y hubo apelaciones ¿Por qué nadie investiga seriamente la corrupción de las organizaciones que nos gobiernan?", señala Moore.

