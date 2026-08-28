Roman Safiullin - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido de primera ronda del US Open

Carlos Alcaraz ya cuenta las horas para volver a jugar un partido individual más de cuatro meses después de lesionarse de gravedad en su muñeca derecha ante Otto Virtanen el pasado 14 de abril en el Conde de Godó. Desde ese día, el campeón de siete grand slam ha permanecido de baja, perdiéndose dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos de Madrid, Roma, Queen's, Montreal y Cincinnati. Pero el esperado regreso del murciano a las pistas en cuestión de horas, reaparecerá en la primera ronda del US Open, grand slam que conquistó de forma brillante el año pasado.

El sorteo celebrado este jueves en Flushing Meadows, Nueva York, deparó a Alcaraz un debut ante el ruso Roman Safiullin, actual número 98 de la ATP y que ya ganó al de El Palmar en el ATP Masters 1000 de París 2023. Fue el 31 de octubre de 2023, hace casi tres años, cuando Safiullin sorprendió al murciano en Rolex Paris Masters (6-3 y 6-4), en la ronda de 1/16 de final.

Una derrota de la que hubo revancha en los JJOO de París 2024, donde Alcaraz derrotó (6-4 y 6-3) al tenista ruso en los octavos de final. El cara a cara refleja un 1-1 entre ambos tenista y Nueva York vivirá el tercer capitulo de su particular cara a cara. Es cierto que Roman Safiullin ha jugado este año más torneos Challenger que ATP y que su último partido ATP se remonta al pasado mes de julio en Wimbledon, donde alcanzó los octavos de final. Su actuación en el último Wimbledon es un serio aviso para Alcaraz sobre un jugador que se crece en los grandes escenarios: se metió en el cuadro principal jugando la previa y fue capaz de eliminar a Rublev, Botic Van Zandschulp y Joao Fonseca.

Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones el título (2022 y 2025) en Flushing Meadows, pero es una incógnita cómo responderá su muñeca derecha al primer partido en más de cuatro meses. El murciano mostró una versión arrolladora el año pasado en Nueva York, pero ahora mismo parece impensable pensar en que pueda jugar a ese nivel, al menos en sus primeros partidos, volviendo de la lesión más grave que ha tenido en su carrera.

El camino de Carlos Alcaraz en el US Open se plantea con duelos complicados desde el primer día, quizás el peor escenario para ir cogiendo el ritmo y las sensaciones que necesita tras más de cuatro meses fuera del circuito. Si logra superar el debut ante Roman Safiullin, el pupilo de Samu López se enfrentaría en segunda ronda al ganador del Faria - Brooksby. Más adelante aparecen unos posibles cruces contra el italiano Matteo Arnaldi en tercera ronda, el kazajo Alexander Bublik en octavos de final, el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils en cuartos y Djokovic en semifinales.

Horario y dónde ver el Roman Safiullin - Carlos Alcaraz del US Open 2026

El Roman Safiullin - Carlos Alcaraz, partido de primera ronda del US Open 2026, se jugará en un horario por confirmar entre los días 30 de agosto y 1 de septiembre.

La crónica del partido y la última hora del US Open se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la información al detalle de Carlos Alcaraz y todo lo que ocurra en el último grand slam del año.