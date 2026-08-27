Sorteo Champions League 2026-27, en directo: rivales y partidos de Real Madrid, Barça, Atlético, Villarreal y Betis

Este año hay un aliciente más para los equipos españoles y sobre todo para el Atlético de Madrid, porque la Champions se entregará en su estadio. El estadio Metropolitano de Madrid será el escenario en el que se coronará al ganador de la Champions el sábado 5 de junio de 2027.

Esta será la segunda vez que el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid desde 2017, acoja la gran final; en 2019 el Liverpool derrotó al Tottenham por 2-0 en el feudo colchonero y se alzó con su sexto título.