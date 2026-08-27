Champions League
Sorteo Champions League 2026-27, en directo: rivales y partidos de Real Madrid, Barça, Atlético, Villarreal y Betis
La UEFA celebra hoy en Mónaco el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026 - 27. Consulta el horario, todos los detalles del sorteo y dónde seguirlo en directo.
Publicidad
El que faltaba para el sorteo: Giorgio Marchetti
El sorteo no podía arrancar sin el secretario general adjunto de la UEFA. Ya estamos todos.
Recuerda su gol en la final: "Puede ser mi mejor tanto"
David Villa marcó al Manchester United en aquella mítica final de 2011. Dice el Guaje que el Atleti está orgulloso de albergar de nuevo la final en el Metropolitano. "¿Por qué no ganarla por primera vez?", se cuestiona.
Pues sale al escenario una leyenda española: David Villa
Campeón de la Champions con el Barça en 2011, el delantero asturiano también está presente en el Forum Grimaldi.
Más premios: Thierry Henry, Premio Presidente de la UEFA
El año pasado lo ganó Zlatan Ibrahimovic y este año le ha tocado a la leyenda del Arsenal: "No solo eras un jugador increíble, sino que también eres una persona increíble".
Y la final... en el Metropolitano
Este año hay un aliciente más para los equipos españoles y sobre todo para el Atlético de Madrid, porque la Champions se entregará en su estadio. El estadio Metropolitano de Madrid será el escenario en el que se coronará al ganador de la Champions el sábado 5 de junio de 2027.
Esta será la segunda vez que el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid desde 2017, acoja la gran final; en 2019 el Liverpool derrotó al Tottenham por 2-0 en el feudo colchonero y se alzó con su sexto título.
Ceferin explica el nuevo 'Respect Award' que entrega la UEFA
El premio para Marquinhos, capitán del PSG, por acudir a abrazar a Gabriel tras fallar el último penalti de la tanda de la final de la Champions: "Nos movió mucho ver que cuando se gana, en vez de ir a celebrar con tus compañeros vas a consolar al rival".
No habrá Liverpool - Real Madrid en fase liga
Si un partido se ha repetido ya en las dos últimas ediciones y con el mismo orden (el Liverpool-Real Madrid en Anfield es el ejemplo), tampoco se podrá repetir. Sin embargo, sí podría darse un Real Madrid-Liverpool).
¿Cómo funciona el sorteo de fase liga?
El sorteo arrancará con el Bombo 1, se extraerá una bola física antes de pulsar el botón mágico y que el software automatizado seleccione aleatoriamente ocho rivales teniendo en cuenta los siguientes principios: dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera, contra dos equipos de cada bombo asignados por el software.
¡Comienza la gala del sorte de la Champions en Mónaco!
Repaso a imágenes históricas del torneo continental por excelencia mientras se toca y se canta en directo el himno de la Copa de Europa. Ya está aquí de vuelta la mejor competición de clubes del planeta.
Bombo 4: rivales a batir el Stuttgart y el Como
Por último, en el bombo 4, el Stuttgart alemán y el Como italiano de Cesc Fábregas son los rivales a evitar. Completan esa nómina de posibles contrincantes el Lens francés, el LASK Linz austriaco, el Sabah FK azerbaiyano, el AEK griego, el Slovan Bratislava eslovaco y el Viking noruego.
Bombo 3: atención a Napoli y Leipzig
Por su parte, el bombo 3 tendrá parte de culpa de que el sorteo sea más o menos complejo por la presencia del Napoli, subcampeón de la Serie A italiana, y del RB Leipzig alemán. Además, tienen presencia confirmada el Feyenoord neerlandés, el Lille francés, el Bodo/Glimt noruego, el Shakhtar Donetsk ucraniano, que ejercerá su localía en Stamford Bridge (Londres), el Galatasaray turco y el Fenerbahçe también turco.
Bombo 2: Dortmund, United y Aston Villa, a evitar
En el bombo 2, el nivel de sus componentes desciende, aunque todos los equipos querrán evitar principalmente al Borussia Dortmund alemán y los ingleses Manchester United, que vuelve a esta competición tres temporadas después, y Aston Villa, vigente campeón de la Europa League. Además, también destaca la Roma italiana, mientras que el resto son el Sporting de Portugal, el Oporto, el PSV Eindhoven y el Club Brujas.
¿Y cuándo se juegan las elimiantorias esta temporada?
Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027
Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027
Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027
Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027
Final: 5 de junio de 2027
Todas las fechas de la fase liga del torneo
La fase liga de la Champions League 2026 - 27 se jugará en ocho jornadas entre el 8 de septiembre de 2026 y el 27 de enero de 2027.
Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026
Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026
Jornada 3: 20 / 21 de noviembre de 2026
Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026
Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026
Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026
Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027
Jornada 8: 27 de enero de 2027
La final de la Champions League 2026 - 2027 se jugará el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
Estos son los bombos del sorteo de Champions
Bombo 1: PSG, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Betis y PSV.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praha, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.
¿Quiénes juegan el playoff?
Los ocho primeros clasificados de la fase liga acceden de forma directa a los octavos de final, garantizándose jugar el partido de vuelta de los 1/8 de final en su estadio. Los clubes clasificados del 9º al 24º puesto tendrán que disputar un playoff para meterse en la ronda de octavos de final, mientras que los equipos que finalicen entre la 25ª a la 36ª posición quedarán eliminados.
Premio para los 4 primeros de la fase liga
Como en las dos últimas temporadas, el sorteo contará con cuatro bombos con nueve equipos encuadrados en cada uno de ellos. De esta forma, cada equipo se enfrentará a dos clubes de los otros tres bombos, jugando cuatro partidos en casa y cuatro encuentros a domicilio.
También se mantiene la norma establecida el año pasado y que consiste en que los cuatro primeros clubes clasificados de la fase liga mantendrán el factor campo en las eliminatorias de los octavos y cuartos de final.
Repasamos los 36 clubes clasificados para la Champions
Los 36 equipos clasificados para el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026 - 27 son los siguientes: AEK Athens, Arsenal, Aston Villa, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Bodø/Glimt, FC Barcelona, Bayern Múnich, Brujas, Como, Feyenoord, Fenerbahçe, Galatasaray, Inter, RB Leipzig, LASK, Lens, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nápoles, PSG, Porto, PSV, Real Betis, Real Madrid, AS Roma, Sabah, Shakhtar, Slavia de Praga, Slovan Bratislava, Sporting, Stuttgart, Viking y Villarreal.
Todos los españoles tendrán dos rivales difíciles
LaLiga EA Sports tendrá tres equipos en el bombo 1, en concreto a Barça, Real Madrid y Atlético; un equipo en el bombo 2, el Betis; y un equipo en el bombo 3, el Villarreal. Sin embargo, desde la implantación de esta Champions, el sistema de bombos ha perdido peso por su criterio de jugar ante dos rivales de cada uno de los bombos, incluido el propio.
Por eso todos los equipos españoles tendrán dos rivales de grandísima entidad debido a que en el bombo 1 están el Paris Saint-Germain francés, actual campeón, junto a los ingleses Liverpool, Manchester City y Arsenal, el Bayern Múnich alemán y el Inter de Milán italiano.
No pueden medirse equipos de la misma liga
Este sorteo, como en los últimos cursos desde que cambió de formato el torneo, emparejará a cada uno de los equipos con dos rivales de cada bombo, aunque no podrán enfrentarse dos de la misma federación ni medirse a más de dos de un mismo país, así como tampoco recibir o visitar a un rival que al que lo hayan hecho en las dos ediciones pasadas.
Además, de los ocho rivales que tendrá cada uno, frente a cuatro de ellos ejercerá como local y ante los otros cuatro como visitante, quedando también establecido ese componente en el sorteo.
5 clubes españoles por segunda temporada consecutiva
Otra Champions League masculina está muy cerca de arrancar y lo hará con cinco representantes españoles, siendo la quinta vez en total y la segunda temporada consecutiva en la que LaLiga EA Sports aporte cinco clubes en la máxima competición europea, tras haberlo hecho también en la campaña 2015-16, en la 2016-17, en la 2021-22 y en la 2025-26.
Sorteo de la Champions 2026-27, en directo: rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis
Este jueves 27 de agosto el mundo del fútbol pone otra vez sus ojos en el Foro Grimaldi de Mónaco, lugar en el que se va a celebrar uno de los sorteos más esperados del año, el de la fase liga de la Champions League. Los 36 equipos clasificados conocerán a sus ocho rivales, con cinco clubes representando al fútbol español: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal.
Publicidad